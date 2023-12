O carregador deve ser colocado primeiro no celular ou na tomada? Veja a resposta

Equipamento oferece menos riscos quando usado da maneira correta

Ruan Monyel - 05 de dezembro de 2023

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Notícias envolvendo tragédias com uso de carregadores são cada vez mais comuns, afinal, o carregador deve ser colocado primeiro no celular ou na tomada? Existem riscos em deixar o carregador constantemente na tomada?

Essas são perguntas frequentes e as respostas, que parecem óbvias, podem te surpreender e evitar acidentes.

O dispositivo oferece menos riscos quando usado da maneira correta. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra o que conectar primeiro.

Embora pareça uma ação do cotidiano que não nos ofereça nenhum tipo de risco, a ordem que você conecta os objetos a energia elétrica, podem te manter seguro, além de prolongar a vida útil do aparelho.

Especialistas recomendam que o carregador deve ser conectado primeiro na tomada e depois ao celular. Pois as chances de um curto circuito ou sobretensão elétrica são reduzidas.

Caso contrário, além do risco de choque elétrico, o celular pode receber uma descarga direta de energia, podendo resultar em um aparelho danificado ou até mesmo em um incêndio.

Atenção! Quando se tem crianças em casa, o cuidado deve ser redobrado e os objetos devem ser mantidos longe do alcance dos pequenos para evitar acidentes.

Quando a bateria do celular estiver totalmente carregada, retire o carregador do smartphone antes de removê-lo da tomada. Evitando danos a bateria do aparelho.

E nunca, sob hipótese alguma utilize seu celular enquanto ele estiver na tomada, o risco de acontecer uma tragédia é alto e o aparelho pode estragar facilmente.

Conectar o carregador de forma correta vai te ajudar a prolongar a vida útil do seu aparelho, mas outros detalhes também ajudam na saúde da bateria.

Diminuir o brilho da tela, desativar serviços desnecessários (GPS, Bluetooth e etc…), fechar aplicativos em segundo plano e tirar a opção de vibrar, assim sua bateria dura mais tempo e você não precisará carregá-la muitas vezes.

Resumindo, carregador na tomada antes de colocar no celular, afinal, pensar na sua segurança é fundamental e de quebra, ainda vai evitar gastos desnecessários com seu aparelho.

