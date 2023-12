6 passos para reacender a chama do amor e tirar o relacionamento da pior fase

Nem tudo está perdido, existem alguns truques incríveis para reconquistar a grande paixão e superar qualquer barreira

Ruan Monyel - 06 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

Todo relacionamento enfrenta desafios, e é natural passar por altos e baixos. Quando a chama do amor parece estar diminuindo, é hora de agir, para tirar o relacionamento da pior fase.

Nem tudo está perdido, existem alguns truques incríveis para reconquistar a grande paixão e superar qualquer barreira. Para isso, basta estarem juntos.

Lembre-se de que a jornada do amor é contínua, exigindo esforço e comprometimento de ambas as partes. Apesar de o último deles ainda ser um tabu, esses passos podem salvar a relação. Veja quais são!

1. Comunicação aberta

O primeiro passo para superar qualquer dificuldade é estabelecer uma comunicação aberta e totalmente honesta entre o casal.

Reserve um tempo para conversar sem interrupções, compartilhando seus sentimentos, preocupações e medos. Ouça atentamente o que seu parceiro tem a dizer, promovendo uma conexão mais profunda.

2. Relembre os momentos especiais

Reviva os momentos especiais que compartilharam juntos, eles serão capazes de aflorar os sentimentos entre duas pessoas.

Olhe álbuns de fotos, assista a vídeos ou simplesmente relembre eventos que os uniram. Revisitar essas lembranças pode lembrá-los do que os atraiu inicialmente e salvar o relacionamento da pior fase.

3. Surpresas românticas

Surpreender o parceiro com gestos românticos pode ser uma maneira eficaz de reacender a chama do amor.

Planeje uma noite especial, compre um presente significativo ou surpreenda com pequenos gestos. Essas atitudes mostram que você valoriza o relacionamento e está disposto a colocá-lo de volta nos trilhos.

4. Compreensão

Cada pessoa é única, com suas próprias qualidades e imperfeições. Aceitar e entender as diferenças é crucial na construção de uma vida a dois.

Em vez de tentar mudar o parceiro, concentre-se em apreciar as características que os tornam especiais. Aceitar inclusive os defeitos, cria uma base sólida para o crescimento da relação.

5. Faça algo novo

Faça algo nunca antes feito pelo casal, arrisque-se e crie lembranças únicas, fugir da rotina é necessário para manter o fogo da paixão ardente.

Uma escapada no fim semana, a viagem dos sonhos e até mesmo um filme que sempre tiveram vontade de assistir, as possibilidades são muitas, apenas use a criatividade.

6. Apimente o sexo

Fechando a lista, por mais que evitem falar em sexo, ele é um dos pilares do amor, e apimentar os momentos íntimos é indispensável para salvar o relacionamento da pior fase.

Busque ideias, vá ao sex shop e encontre objetos para usar a dois e prover o prazer de ambos. O sexo não deve ser vergonhoso, e sim um ato de liberdade.

