Faça isso para evitar que as traças destruam suas roupas guardadas no guarda roupas

É só fazer uma misturinha simples para acabar de vez com esses invasores

Ruan Monyel - 18 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@dicas.suuh)

Recentemente, você abriu o guarda-roupa e encontrou pequenos furos em alguma peça do seu vestuário? Se sim, esse é um sinal de que as traças invadiram o móvel.

Esses insetos minúsculos são uma verdadeira praga e, além de destruírem roupas e cobertores, também podem provocar alergias e coceiras.

Mas fique tranquilo, acabar com esses pequenos invasores é simples. Basta aplicar uma misturinha caseira direto no guarda-roupa.

Faça isso para evitar que as traças destruam suas roupas guardadas no guarda-roupa.

As traças são insetos conhecidos por destruir tecidos, causando estragos em roupas, cobertores e outros itens, mesmo quando guardados com muito cuidado.

Embora pareça impossível se livrar desses seres minúsculos, basta fazer uma receitinha caseira para mantê-los longe.

A dica, compartilhada por meio de um perfil no Instagram (@dicas.suuh), garante que as peças do vestuário permaneçam intactas.

Primeiramente, coloque um punhado de cravos em um borrifador com água e deixe descansar por cerca de 24 horas.

Após, borrife a mistura na parte interior do guarda-roupa e, com um pano, espalhe a solução por todo o móvel. Assim, as traças que já estiverem lá serão removidas.

E, para fazer com que elas continuem longe, basta enrolar folhas de louro e cravo em um papel, afinal, os insetos odeiam o cheiro dessas especiarias.

Muito simples, não é mesmo? Vale a pena testar em casa, você vai ficar surpreso com o incrível resultado. Veja o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suéllen Queiroz (@dicas.suuh)

Dica muito útil, né? Você também pode gostar dessas:

– Truque para acabar de uma vez com formigas, baratas e traças sem precisar dedetizar

– Produtinho caseiro que desinfeta, remove gordura e ajuda afastar os insetos

– Faça isso no ralo do banheiro e impeça a passagem de insetos desagradáveis

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!