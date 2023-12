Caiado fala sobre plano b para Aeroporto de Cargas de Anápolis

Alternativa poderia dar 'empurrão' para Anápolis abrigar empresas asiáticas

Pedro Hara - 06 de dezembro de 2023

Visão aérea do Aeroporto de Cargas de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Ainda considerado um elefante branco, com ‘investimentos’ na ordem de R$ 400 milhões, a ideia principal é de que o Aeroporto de Cargas de Anápolis seja federalizado juntamente com outras 13 estruturas de aviação distribuídas no estado.

Entretanto, o governador Ronaldo Caiado (UB), disse que, se não houver nenhuma resposta conclusiva vai atrás de uma solução mais caseira.

A ideia é novamente recorrer ao Governo Federal mas, para desta vez, em busca de registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para conseguir a liberação operacional. “É uma dificuldade para ter autorização porque ali não pode aterrissar, sem área de refúgio”, diz.

Na mesma entrevista, Caiado sugeriu que o Aeroporto de Cargas seria um empurrão para que Alibaba e Emirates investissem as operações em Anápolis.