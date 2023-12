Cliente fica sem acreditar na resposta que recebeu de confeiteira pelo WhatsApp

Internautas também ficaram totalmente surpresos e pediram o contato da profissional: "quero o contato dessa mulher urgente"

Gabriella Licia - 06 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

A gravação de tela de uma conversa entre uma cliente e uma confeiteira viralizou no Instagram após a profissional dar uma resposta totalmente inusitada para a pergunta da mulher. Os internautas ficaram surpresos e alguns pontuaram sentir inveja.

O digital influencer Guilherme Schneider foi o responsável por republicar a situação, reagindo durante a conversa. Nas cenas, é possível ver a compradora enviando uma foto do bolo em cima de uma balança, que marcava 5,8 kg.

“Moça, pelo amor de Deus! Olha o bolo que você me mandou”, disse a mulher no chat da confeiteira, que logo perguntou o que havia de errado com o pedido.

“Eu encomendei o bolo de 1 kg, você mandou o bolo errado. Olha o tamanho desse”, explicou a cliente. Já a trabalhadora respondeu que estava tudo certo com o pedido e que teria conferido o peso antes.

“Não moça, olha o peso alí. Esse que você me enviou tem quase 6 kg. É muito grande (risadas). Como que está certo se eu pedi 1 kg e você mandou quase 6 kg?”, continuou reforçando a compradora.

Foi então que a profissional dos doces explicou que a medida avaliada por ela era referente à quantidade de farinha utilizada no produto. Logo, neste enviado havia 1 kg de farinha. O peso final pode ser variável, de acordo com ela.

“Agora eu entendi! É que foi tão barato que nunca iria imaginar. Acho que vou aproveitar e encomendar o bolo para o aniversário da minha filha”, respondeu animada a cliente.

“Você consegue fazer um com 3 kg de farinha? Deve ficar enorme”, questionou à trabalhadora, que consentiu e ainda respondeu que cobraria apenas R$ 150.

Seguindo a lógica do primeiro bolo, que foi utilizado 1 kg de farinha e rendeu 5,8 kg, o segundo poderia ter mais de 17 kg, por um preço bem abaixo da tabela de mercado, o que deixou a internet chocada.

“Meu Deus, eu quero o contato dessa mulher urgente. Não é possível que isso seja verdade”, disse uma seguidora espantada.

Veja!