Nando Reis é atração confirmada na segunda edição do Luau em Pirenópolis

Ingressos já estão à venda e podem ser obtidos de forma online

Gabriella Pinheiro - 06 de dezembro de 2023

Nando Reis se apresentará em Pirenópolis. (Foto: Reprodução/Facebook).

Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor Nando Reis estará de volta a Goiás para a segunda edição do festival Luau Piri, em Pirenópolis.

O evento acontecerá no dia 30 de março de 2024 na Beira Rio, próximo à ponte de madeira na cidade. A abertura dos portões será às 18h.

Os ingressos para a festividade já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site IngressoSA. Os valores variam entre R$ 70, R$ 90 e R$ 140.

Durante a apresentação, o artista promete relembrar alguns sucessos que fizeram parte da carreira como “All Star”, “Relicário”, “Por onde andei” e “Pra você guardei o amor”.

Além dessas, o repertório do cantor também deve contar com as canções: “As coisas tão mais Lindas”, “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos” e entre outras.