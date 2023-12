Jardineiro encontra cadáver nos fundos de salão de festas, em Anápolis

Odor forte foi o que chamou a atenção do trabalhador, que realizava um procedimento de limpeza perto do local

Da Redação - 07 de dezembro de 2023

GIH e IML também estiveram presentes na cena. (Foto: Reprodução)

Um odor forte e incomum chamou a atenção do jardineiro que realizava a limpeza de um salão de festas em Anápolis, localizado no Setor Residencial Jandaia I etapa.

Ao ir averiguar a situação, na tarde desta quinta-feira (07), ele encontrou um cadáver meio submerso em uma espécie de brejo, situado nas proximidades do muro que divide o salão com um lote baldio da prefeitura.

Rapidamente, o trabalhador informou o proprietário do local e acionou a Polícia Militar (PM).

Já na cena, foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para descer até a área onde o corpo estava, já que o local era de difícil acesso.

Foi ressaltado que, há alguns dias, a própria corporação estava a procura de uma pessoa desaparecida na região.

Porém, o caso ainda passará por uma apuração do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), que também marcou presença no local, juntamente do Instituto Médico Legal (IML).