Motociclista fica gravemente ferido após colidir frontalmente contra carro, em Anápolis

Uma equipe do Samu esteve no local e encaminhou a vítima até Heana

Gabriella Pinheiro - 07 de dezembro de 2023

Acidente entre moto e carro, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista, de 23 anos, gravemente ferido no Bairro de Lourdes, em Anápolis. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (06).

A colisão teria ocorrido após o condutor do automóvel, de 21 anos, estacionar o veículo em um estacionamento da Avenida Comercial e para ir até um estabelecimento comprar uma jantinha.

Mas como os produtos tinham acabado, voltou rapidamente para o carro. Nesse momento, conforme ele, teria avistado uma motocicleta trafegando com um farol alto, mas calculou que seria possível fazer a manobra a tempo.

O que não ocorreu e o motociclista acabou atingindo o veículo frontalmente. e

Logo em seguida, o condutor estacionou o veículo na outra via e permaneceu no local para prestar socorro à vítima. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no endereço e encaminhou a vítima até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Em nota enviada ao Portal 6, o Heana afirmou que o paciente está em estado de grave, mas que segue estável.

O condutor do automóvel foi submetido ao teste do bafômetro e teve como resultado negativo.