Tribunal proíbe Prefeitura de Anápolis de dar dinheiro a OS que gere Hospital Alfredo Abrahão após auditoria apontar fraude

Documento, que aponta inconsistências por parte da Fundação João Paulo II, foi tornado público com exclusividade pela Rápidas

Pedro Hara - 08 de dezembro de 2023

Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Decisão recente publicada no Tribunal de Contas dos Municípios (TCMGO) complicou ainda mais a situação da Prefeitura de Anápolis no quesito relação com Organizações Sociais (OS’s).

O órgão determinou prazo de 10 dias para que o prefeito Roberto Naves (Republicanos), a secretária de Saúde, Elinner Rosa e a Fundação João Paulo II, responsável pela gestão do Hospital Alfredo Abrahão, prestem esclarecimentos sobre a auditoria interna da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que apontou falhas, omissões e potencial corrupção no gastos dos recursos recebidos pela entidade.

O caso foi tornado público pela Rápidas, no último dia 20 de novembro. Conforme a auditoria, a OS recebeu repasses de pouco mais de R$ 58 milhões, mas só realizou R$ 3,6 milhões em procedimentos médicos.

Em reação, o Ministério Público de Contas junto ao TCMGO solicitou providências à Corte — que decidiu, via conselheiro Fabricio Motta, pela concessão de limitar que mantém o hospital funcionando, mas aperta o calo de todos os já mencionados.

Na decisão, o órgão proíbe a Fundação João Paulo II de receber qualquer recurso financeiro do município até que a entidade explique onde foram parar os mais de R$ 54 milhões repassados pela Prefeitura de Anápolis.

Roberto e Elinner devem enviar ao Tribunal documentos que comprovem a interrupção de recursos públicos à entidade.

Em caso de descumprimento, o prefeito e a secretária municipal de Saúde pagarão multas diárias.

Entrega de postinhos de saúde a OS também entra na mira do TCMGO

Não é apenas o contrato entre a Prefeitura e a OS João Paulo II que está na mira do TCMGO.

Rápidas apurou que o decreto do prefeito Roberto Naves dando poderes à outra organização social para assumir as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município pode ser anulado pela Corte de Contas após o Ministério Público constatar irregularidades no ato.

Missão de Hélio de Souza após assumir posto de Marconi

Após ser eleito presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo passou o comando estadual do partido para o ex-deputado estadual Hélio de Souza.

A missão do ex-parlamentar é ampliar a atuação da legenda para os 246 municípios de Goiás.

Guerra entre vereadores na Câmara de Goiânia ganha novo capítulo

Correligionários e com base eleitoral no mesmo bairro – o Jardim Guanabara – os vereadores Sargento Novandir (Avante) e Thialu Guiotti estão em guerra na Câmara de Goiânia.

Novandir afirmou que o colega está em conluio com Rodrigo Caldas, secretário de Educação da capital, para que uma emenda impositiva conseguida por ele não seja paga.

Thialu então pediu para que o vereador apresentasse provas. Por fim, o militar disse que vai mostrá-las na sessão da próxima terça-feira (12).

O argumento da Secretaria de Economia após Goiás ter nota rebaixada

O Tesouro Nacional rebaixou a nota de Capacidade de Pagamento (Capag) de Goiás de B para C.

A mudança ocorre após a suspensão do pagamento de dívidas com a União, no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

A Secretaria de Economia de Goiás classificou o rebaixamento como “retaliação”, pois o estado entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Governo Federal.

Lissauer Vieira é o entrevistado de domingo

Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e pré-candidato a prefeito de Rio Verde, Lissauer Vieira (PL) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

O ex-deputado estadual fala sobre a eleição de 2024, os desafios e apoios que está recebendo para enfrentar o pleito.

As respostas serão conhecidas no domingo (10), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Equipes goianas decepcionam em ranking feminino da CBF

O ranking feminino de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi divulgado de maneira prévia pela página Futebol Maranhão, especialista nestes levantamentos, corrigindo inclusive erros da própria entidade que gere o futebol no país.

A primeira equipe listada é o Aliança, na 33ª colocação. Em 45º está o Vila Nova, duas posições abaixo, em 47º aparece o Atlético Goianiense. Por fim, o último time goiano na lista é o Goiás, em 92º.

Nota 10

Para o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), que promoverá no dia 13 de dezembro a realização de testes rápidos de HIV.

A tenda será instalada ao lado do ambulatório da unidade, no Jardim Bela Vista, das 08h às 17h.

Os pacientes que testarem positivo serão orientados por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos e enfermeiros.

Nota Zero

Para as companhias aéreas que operam voos no Aeroporto de Goiânia. Os atrasos são recorrentes e os cancelamentos só aumentam.