Auditoria da Semusa aponta fraude escandalosa cometida por OS com dinheiro do Hospital Alfredo Abrahão

A Rápidas teve acesso à auditoria interna da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que analisou a produção hospitalar e ambulatorial do Hospital Alfredo Abrahão, administrado pela Organização Social (OS) João Paulo II.

O documento, de setembro deste ano, apontou várias incongruências na prestação de serviços — sobretudo entre o que foi contratado e o que foi realmente executado pela entidade gestora.

Indícios de fraudes na alimentação de dados para o Sistema Único de Saúde (SUS) de diárias da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a mais cara, também foram constatados.

A lupa da analise compreende o período de novembro de 2021 a junho de 2023.

Os valores pagos à OS pela Semusa também foram analisados e indica que a Prefeitura de Anápolis repassou muito mais do que deveria, tendo em vista as informações geradas pela própria Fundação.

Tanto é que, no período analisado, a Fundação João Paulo II recebeu pouco mais de R$ 58 milhões, mas só realizou R$ 3,6 milhões em procedimentos médicos.

Vale lembrar que a entidade está à frente do Hospital Municipal Alfredo Abrahão desde a inauguração, em novembro de 2021. Desde então, teve quatro renovações de contratos em caráter “emergencial”.

Vereadores começam a fazer apostas em Anápolis

Após a recente aproximação entre Dominguinhos (PV) e Márcio Corrêa (MDB), vereadores começam a fazer apostas para qual partido vai o presidente da Câmara de Anápolis em 2024.

Por ser filiado ao PV, que faz parte da Federação Brasil da Esperança, Dominguinhos naturalmente tem que estar na chapa encabeçada pelo deputado estadual Antônio Gomide (PT), no entanto, o que se comenta nos bastidores, é que ele pode mudar de sigla no próximo ano para estar na base de Márcio.

Ainda não se sabe quanto foi gasto em viagem de deputados à China

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) ainda não disponibilizou no Portal da Transparência da Casa quanto foi gasto em diárias com os deputados estaduais que integraram a comitiva goiana que visitou a China nos últimos dias.

Entre os parlamentares que viajaram à Ásia estão o presidente Bruno Peixoto (UB), Vivian Naves (PP) e Jamil Calife (PP).

O deboche de Aava Santiago direcionado a Rogério Cruz

A vereadora Aava Santiago (PSDB) postou uma sequência de fotos nas redes sociais onde aproveitava o final de semana. No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores foi a localização utilizada pela parlamentar.

‘Onde o prefeito não existe’, deixou registrado a tucana. O uso do local gerou aprovação da maior parte dos seguidores.

Pré-candidato do PT é morto no interior de Goiás

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Flores de Goiás, no Leste do estado, “Bizu” foi morto a tiros na fazenda em que era proprietário na zona rural do município.

Três suspeitos desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Ele chegou a ser socorrido e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Os indivíduos foram abordados e presos pela polícia. As autoridades apreenderam a arma utilizada no crime.

Nota 10

Para os promotores de Justiça Fernando Krebs, Astúlio Gonçalves de Souza e Denis Augusto Bimbati Marques.

Os acordos feitos pelo três magistrados nos últimos dois anos no enfrentamento à sonegação de impostos devolveu quase R$ 5 milhões aos cofres públicos, que foram destinados para várias instituições públicas e privadas e para recompor o erário público.

Nota Zero

Para o prefeito de Iporá, Naiçotan Leite (PSDB), que invadiu a casa da ex-companheira e efetuou 15 disparos de arma de fogo no local.

Ele derrubou o portão do imóvel com a caminhonete para entrar na residência, onde ela estava com o atual namorado. Apesar dos tiros, ninguém se feriu.

Naiçotan fugiu após o crime e está sendo procurado pela Polícia Civil (PC).