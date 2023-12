Favorita do casal Naves para Prefeitura de Anápolis, Eerizania foi barrada em sala de autoridades e ficou chateada

Sem ser reconhecida pela equipe do governador, titular da pasta de Integração passou o Natal do Bem de “cara feia”

Denilson Boaventura - 09 de dezembro de 2023

Imagem mostra Eerizania Lobo durante discurso do Natal do Coração. (Foto: Reprodução)

Supersecretária da gestão Roberto Naves (Republicanos), Eerizania Freitas chamou atenção no Natal do Bem deste sábado (09).

No tradicional evento, ocorrido pela manhã no Ginásio Internacional Newton de Faria, a titular da pasta de Integração foi barrada para entrar na sala de autoridades, onde se concentraram as pessoas que subiriam ao palco, porque a equipe do governador não sabia quem era ela.

O episódio deixou o casal Naves em saia justa. Quando o nome de dela foi lido pelo cerimonial, hora em que ela deveria se juntar às demais autoridades no palco, Eerizania, que precisou ficar na arquibancada, se recusou a entrar e precisou ser buscada pela deputada Vivian Naves (PP), que interveio tentando amenizar o mal-estar.

Uma cena que, apesar de mostrar o prestígio de Eerizania junto ao casal, a deixou de “cara feia”, pois mesmo sendo uma das favoritas para concorrer à Prefeitura de Anápolis com o apoio de Roberto e da primeira-dama, os superpoderes da supersecretária estão restritos aos limites do gabinete do prefeito.

*Colaborou Denilson Boaventura