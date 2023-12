Homem pega moto escondido do cunhado e morre no trânsito em Senador Canedo

Ele, que não possui CNH, perdeu o controle do veículo e se chocou com força contra uma árvore

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2023

Motociclista morre após acidente em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

Um homem, que pegou a moto do cunhado escondido e transitava pela Avenida do Comércio, em Senador Canedo, acabou morrendo em um acidente, neste sábado (09). Ele teria se desequilibrado e caído por volta das 11h da manhã.

A vítima, de 32 anos, trafegava em uma Honda Twister. Segundo testemunhas, o homem teria perdido o controle ao bater a roda no canteiro central.

No momento da queda, não havia nenhum outro veículo na via. Após o choque, ele foi lançado com força contra uma árvore, chocou-se e caiu desacordado. A motocicleta ainda teria parado a mais de 10 metros da vítima.

O homem ainda não tinha carteira nacional de habilitação (CNH) e, segundo um parente que foi retirar a moto, havia pego-a escondido. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda compareceu rapidamente ao local.

Apesar de tentar reanimar o motociclista, os médicos e enfermeiros apenas puderam constatar o óbito. Na sequência foi acionado o Instituto Médico Legal (IML).

O corpo foi recolhido e o caso foi registrado como acidente fatal provocado pela vítima. O trânsito na área também não sofreu qualquer obstrução.