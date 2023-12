Com a vida em risco, ex-mulher do prefeito de Iporá é orientada a deixar a cidade

Vítima, que teve a casa invadida e sofreu tentativa homicídio, vem buscado se restabelecer com apoio de familiares e amigos

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2023

Imaqem mostra a casa de ex-mulher do prefeito destruída. (Foto: Reprodução)

Quase um mês após ter a casa invadida e receber cerca 17 disparos na propriedade por parte do ex-marido e prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (sem partido), a ex-companheira dele, de 30 anos, foi orientada pelas autoridades a deixar a cidade.

Ao Portal 6, o advogado da vítima, Victor Hugo Neves Silva, afirmou que a recomendação tem como intuito resguardar a identidade dela, uma vez que o crime foi praticado com “violência agravante”.

“Foi uma recomendação minha, dos policiais e do promotor para que ela se afastasse um pouco da cidade. […] O crime não foi um crime sem violência agravante. Ele entrou dentro da casa, quebrou tudo e disparou no mínimo 17 vezes. Ele claramente tinha um intuito”, disse.

De acordo com o profissional, após o Tribunal de Justiça (TJ) aceitar uma denúncia enviada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e que tornou Naçoitan réu, a mulher está “aliviada” e segue recebendo o apoio de amigos e familiares.

“Ela tem uma rede de apoio muito forte, os familiares e amigos…Ela está aliviada depois das últimas decisões. Ela estava com receio de que ele pudesse alcançar a liberdade de uma forma rápida”, destacou.

Segundo Victor Hugo, no momento, as autoridades estão atuando para criar uma “barreira de proteção” em torno da vítima, enquanto aguardam as próximas decisões do caso.

Ele ainda completa afirmando que a ex-companheira do político segue ansiando para que a Justiça seja feita e que o prefeito pague pelo crime cometido.

“Ela é uma mulher muito forte e quer que a Justiça seja feita. Ela não quer nada mais ou nada menos, ela quer o que a lei estabelece”, reforçou.

Relembre

Todo o crime aconteceu no dia 18 de novembro, após o prefeito de Iporá, Naçoitan Araújo Leite, invadir a residência da ex-esposa, com quem estava separado há cerca de dois meses, e atirar 17 vezes contra a casa.

A motivação para o crime, de acordo com a Polícia Civil (PC), teria sido a não aceitação por parte do político pelo término da relação, que durou 10 anos.

Na ocasião, Naçoitan dirigiu até a casa da vítima, em uma caminhonete, e utilizou o próprio veículo para quebrar o portão da residência e invadir o local.

Posteriormente, ele foi até o quarto, onde estavam a mulher e o atual, e disparou contra o cômodo. Ninguém ficou ferido.