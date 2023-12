Homem é encontrado morto pelo próprio genro após discussão em bar de Goiânia

SAMU chegou a ser acionado para primeiros socorros, mas não foi possível salvar a vítima

Da Redação - 10 de dezembro de 2023

Ambulância do SAMU. (Foto: Arquivo / Portal6)

Um homem, de 38 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (10), em Goiânia, após um suposto desentendimento em um bar.

O caso ocorreu por volta das 3h, no setor Garavelo B. A vítima teria se desentendido com o suposto autor no estabelecimento, por motivo ainda desconhecido.

Logo após a confusão e ter sido ameaçado de morte diante de testemunhas, o homem foi para casa.

No entanto, o suposto autor ainda teria ficado uma hora no bar antes de ir embora. Pouco tempo depois, o genro da vítima, que também estava no local e morava com a família, voltou para a residência.

Contudo, ao chegar no domicílio, o jovem se deparou com o sogro ferido com diversos golpes de faca e sagrando muito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado ao local para prestar os primeiros socorros. Porém, não foi possível salvar a vida da vítima.

O suspeito, identificado como um pedreiro que atua na região, está foragido desde o crime. Caberá à Polícia Civil (PC) investigar o ocorrido.