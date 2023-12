Emedebistas apostam que Ana Paula pode disputar eleição usando consagrada tática de Iris Rezende

Advogada vem buscando fortalecer seu nome junto ao eleitorado da capital

Pedro Hara - 11 de dezembro de 2023

Ana Paula Rezende é filha do ex-prefeito Iris Rezende. (Foto: Reprodução)

Apesar de não admitir publicamente, Ana Paula Rezende (MDB) trabalha com a possibilidade de estar em uma das chapas que vai disputar a Prefeitura de Goiânia em 2024.

Nas últimas semanas, parte da agenda da filha do ex-prefeito Iris Rezende foi dedicada a entrevistas em diferentes veículos de comunicação, buscando fortalecer ainda mais o nome, até então pouco conhecido de grande parte do eleitorado da capital.

Até metade deste ano, Ana Paula era cotada e favorita para encabeçar a chapa do MDB à Prefeitura de Goiânia, mas retirou a candidatura, abrindo espaço para que outros nomes pudessem surgir no vácuo deixado por ela.

A tática adotada pela advogada pode ser comparada a do pai. Por diversas vezes ele dizia que não seria candidato, saía dos holofotes, mas aos 45 do segundo tempo voltava ao debate e colocava o nome a disposição.

Pré-candidatos do União Brasil (UB), Bruno Peixoto e Jânio Darrot (a caminho do UB) já teceram elogios públicos à advogada e disseram que contam com ela. Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que Ana Paula pode ser vice de qualquer uma das candidaturas, mas a possibilidade de encabeçar uma é remota.

Wilder Morais na mira do TRE

Está marcado para esta segunda-feira (11) o pedido de cassação do senador Wilder Morais (PL), pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO).

Ele é acusado de abuso de poder econômico pela comercialização da “picanha-mito” por R$ 22 durante a campanha do ano passado.

Flávio Dino em agenda com arcebispo de Goiânia

Indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino (PSB) esteve na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Dentre os religiosos que receberam o até então ministro da Justiça e Segurança Pública esteve Dom João Justino, arcebispo de Goiânia.

Pedido de aumento provocou demissão de estagiário na Alego

Amigos contaram à Rápidas uma história bastante peculiar ocorrida em um dos gabinetes da Alego. Com o desejo de ganhar um salário mais alto, um estagiário foi ao RH da Casa e perguntou se existia a possibilidade de aumento nos vencimentos.

Ele recebeu uma resposta positiva, caso houvesse uma efetivação, e retornou até o posto de trabalho para sondar o deputado, que ficou enfurecido e disse que estagiários não serviam para nada e que se estivesse insatisfeito era só pedir para sair.

Então, ele foi até outro gabinete conversar com uma colega do chefe, que foi mais receptiva e disse que pensaria na possibilidade. O deputado que o estagiário tem contrato, no entanto, descobriu e mandou o encerrar o contrato do jovem. Agora, ele espera uma nova colocação na Alego.

Atlético é o time goiano melhor colocado no ranking da CBF

Após a divulgação do ranking feminino de clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou a classificação do masculino. Dos clubes do estado, o Atlético é o primeiro a aparecer na lista, na 16º posição. Em 20º está o Goiás, pouco atrás da dupla se encontra o Vila Nova, em 29º. A Aparecidense é o quarto time goiano na lista, na 61º posição.

O ranking dos goianos é completado por Anápolis (117º), Iporá (119º), Goianésia (149º), Grêmio Anápolis (159º), Crac de Catalão (168º), Jaraguá (175º), Goiânia (203º) e Anapolina (227º).

Nota 10

Para Allos, empresa dona do Goiânia Shopping. A decoração de Natal montada pelo centro comercial, repleta de luzes, chama a atenção de adultos e crianças que passam pelo local e dão um charme todo especial à parte da Avenida T-10.

Nota Zero

Para o comportamento hostil e anti profissional de um assessor da secretária Eerizania Freitas. Após a Rápidas revelar que a titular da pasta de Integração no governo Roberto Naves (Republicanos) foi barrada na sala de autoridades do Natal do Bem, o comissionado criou fakes para atacar jornalistas do Portal 6 e passou a interpelar presentes no evento querendo saber quem era a fonte do site.