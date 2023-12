Período de confirmação e efetivação de matrícula na rede estadual começa nesta segunda-feira (11)

Consulta onde vaga foi disponibilizada pode ser feita de forma online e aulas terão início no dia 22 de janeiro

Gabriella Pinheiro - 11 de dezembro de 2023

Imagem mostra sala de aula em escola, em Goiás. (Foto: Divulgação/Secom)

Pais e responsáveis que solicitaram uma vaga na rede pública estadual de Educação podem realizar a confirmação e efetivação da matrícula a partir desta segunda-feira (11).

A consulta para verificar a escola em que a oportunidade foi disponibilizada deve ser feita de forma online por meio do site www.matricula.go.gov.br. O prazo vai até o dia 15 de dezembro.

Durante essa etapa, os responsáveis devem informar o número da solicitação de matrícula ou os dados pessoais do aluno.

Em seguida, o solicitante deve comparecer até o colégio indicado portando os documentos pessoais, comprovante de endereço, histórico escolar e certificado de vacinação.

Os alunos que solicitaram a transferência de uma escola estadual para outra unidade de ensino também devem confirmar a matrícula e apresentar a documentação na mesma plataforma e no mesmo período.

As aulas do ano letivo de 2024 terão início no dia 22 de janeiro, conforme publicado no calendário escolar.