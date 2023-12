6 vilãs de novelas que fizeram história ganhando mais destaque que as mocinhas

Seja pela astúcia, charme ou maldade, algumas personagens se tornaram ícones do universo televisivo

Ruan Monyel - 12 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Ao longo da história da teledramaturgia, as vilãs de novelas têm desempenhado papéis memoráveis, muitas vezes roubando a cena e ganhando mais destaque do que as mocinhas.

Seja pela astúcia, charme ou maldade, algumas personagens se tornaram ícones do universo televisivo, superando as protagonistas boazinhas.

Essas vilãs não apenas desafiaram as mocinhas, mas também desafiaram as expectativas do público, tornando-se figuras inesquecíveis, conquistando o coração do povo brasileiro. Quais delas ainda são lembradas por você?

1. Carminha

Carminha, interpretada brilhantemente por Adriana Esteves, em “Avenida Brasil” de 2012, foi uma das malvadas mais marcantes da televisão brasileira.

Sua combinação de falsidade, maldade e humor conquistou o público. A personagem manipuladora e dissimulada fez com que os telespectadores torcessem para que ela fosse desmascarada.

2. Nazareth Tedesco

A interpretação impecável de Renata Sorrah deu vida a Nazareth, uma vilã cruel e obstinada. Sua determinação em destruir a protagonista, Maria do Carmo, a tornou inesquecível.

Nazareth foi uma personagem da obra “Senhora do Destino”, em 2004, mas segue sendo alvo de memes até os dias atuais.

3. Odete Roitman

Beatriz Segall brilhou como Odete Roitman, em “Vale Tudo” no ano de 1988, uma vilã que deixou sua marca na história da televisão.

Sua morte, um dos maiores mistérios da época, levou os telespectadores a se perguntarem: “Quem matou Odete Roitman?” e parou o país no capítulo que revelou o autor do crime.

4. Flora

Patrícia Pillar surpreendeu a todos com sua interpretação de Flora, a vilã ambígua e cativante da telenovela “A Favorita”, de 2008.

Sua rivalidade com a protagonista renderam momentos intensos e imprevisíveis, conquistando a audiência do início ao fim da trama.

5. Bibi Perigosa

Bibi, interpretada pela atriz Juliana Paes, era uma jovem repleta de sonhos que acabou se tornando esposa de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro e passou a ser conhecida como “Bibi Perigosa”.

A personagem fez parte da trama de “A Força do Querer”, em 2017, e foi inspirada na história real de uma mulher que viveu no tráfico.

6. Laura

Por fim, a icônica vilã Laura, que foi vivida por Cláudia Abreu em “Celebridade”, transmitida em 2003. A antagonista tentou roubar toda a vida de seu ídolo, mas acabou conquistando a graça do público.

Conhecida por sua maldade e sede de vingança, Laura segue até na memória dos noveleiros de plantão.

