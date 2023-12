Adolescente sai para jogar bola, mas acaba morrendo afogado em lago

Vítima chegou a ser resgatada pelos Bombeiros e levada para hospital, mas acabou não resistindo

Da Redação - 13 de dezembro de 2023

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados para resgatar adolescente que se afogou em lago. (Montagem: Divulgação)

Um adolescente de 13 anos acabou morrendo após se afogar em um lago de Rio Verde, cidade no Sudoeste Goiano.

O caso ocorreu por volta das 18h desta quarta-feira (13), no Residencial Veneza.

A vítima teria dito para a mãe que ia jogar bola com os amigos em um parque do bairro.

Contudo, em determinado momento, tanto o garoto quanto um colega dele acabaram adentrando no lago. Não se sabe ainda se foi por vontade própria, acidentalmente ou se alguém os forçou a cair na água.

O que se tem conhecimento é que ambos começaram a se afogar no local.

Testemunhas que estavam por perto conseguiram salvar o colega do adolescente. No entanto, a vítima acabou afundando no lago.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao Residencial Veneza e conseguiu resgatar o garoto. Como ele ainda tinha pulso, acabou sendo enviado para um hospital de Rio Verde.

Porém, mesmo com todos os esforços para salvá-lo, a vítima acabou não resistindo e faleceu na unidade de saúde.

A morte do adolescente deve ser investigada pela Polícia Civil (PC).