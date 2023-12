Detran inicia campanha para renovação de CNHs vencidas; saiba como participar

Expectativa é que iniciativa atenda mais de 291 mil motoristas do estado

Gabriella Pinheiro - 13 de dezembro de 2023

Carteira nacional de Habilitação , CNH. (Foto: © Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Os condutores goianos que estiverem com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida poderão solicitar a renovação do documento por meio da operação “Renova CNH”, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

A campanha teve início nesta terça-feira (12) e seguirá até a próxima sexta-feira (15), na sede do órgão, localizada na Cidade Jardim, em Goiânia. O horário de funcionamento é das 08h às 17h.

O objetivo é que o projeto possa ajudar os motoristas que enfrentam dificuldades para agendar a renovação nas unidades do Vapt Vupt.

De acordo com o Detran, a expectativa é que mais de 291 mil condutores do estado sejam atendidos durante os quatro dias.

No total, serão distribuídas 960 senhas, sendo 240 delas entregues diariamente. O atendimento é realizado sem agendamento prévio.

Para participar, os motoristas devem comparecer na sede do Detran portando documentos pessoais e originais, a CNH vencida e o comprovante de endereço atualizado nos últimos 90 dias.

A taxa para renovar o documento é de R$ 185,70, além do exame médico no valor de R$ 90. Para a inclusão de atividade remunerada será acrescentado R$ 100 para a realização de exame psicológico.

Após o atendimento, os motoristas terão acesso à CNH digital atualizada, que estará disponível no aplicativo do Detran Go ON ou na Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento impresso pode ser retirado na sede do órgão.