Muitos moradores têm dinheiro para receber do Governo de Goiás; consulte a lista

Solicitação de pagamento pode ser feita até 05 de março de 2024

Gabriella Pinheiro - 13 de dezembro de 2023

Sorteio do programa Nota Fiscal Goiana (NFG) distribuiu R$ 200 mil em premiações. (Foto: Secretaria da Economia)

A Secretaria da Economia do Governo de Goiás emitiu um alerta para os ganhadores do sorteio do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG) que ainda não fizeram o resgate do prêmio.

De acordo com o órgão, até o momento, quase metade dos consumidores contemplados – ou seja, 176 pessoas – ainda não solicitaram os valores obtidos.

Os 74 vencedores do último sorteio, realizado em novembro, têm até o dia 05 de março de 2024 para fazer o requerimento no site www.economia.go.gov.br/nfgoiana. É necessário realizar o login e fornecer os dados bancários.

Já para os premiados do mês de setembro, a data limite para realizar o resgate é o dia 02 de janeiro de 2024. Do total, 40 pessoas ainda não obtiveram o valor ganho.

Por fim, outros ganhadores que continuam no prazo são o do mês de outubro. Nesse caso, os 62 consumidores têm até o dia 04 de fevereiro para requerer o dinheiro.

“Quando há o sorteio, é enviada uma mensagem para o e-mail cadastrado pelo consumidor contemplado, informando o resultado. Ainda assim, a recomendação para os inscritos é sempre ficar atento aos resultados mensais divulgados no site do programa”, pontua o coordenador da NFG, Leonardo Vieira de Paula.

Para participar do sorteio, o consumidor deve fazer o cadastro de forma gratuita no site da NFG. Além da chance de ganhar a quantia em dinheiro, os participantes também podem receber desconto de até 10% no IPVA.

A lista completa dos contemplados está disponível no site da secretaria.