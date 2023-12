O golaço de Vanderic contra motoristas que dobram a aposta

União do delegado com Ministério Público pode diminuir acidentes e mortes de trânsito pela cidade

Pedro Hara - 13 de dezembro de 2023

Manoel Vanderic, delegado titular da DICT em Anápolis. (Foto: Portal 6)

Titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Manoel Vanderic explicou à Rápidas o que levou às reuniões que selaram a união com o Ministério Público (MP) na tentativa de frear os acidentes e mortes de trânsito em Anápolis.

A medida, reconhece o delegado, é impopular não só entre o povão, mas também por autoridades que deveriam dar o exemplo. “A maior parte dos delegados, juízes e promotores bebem e dirigem”, lamenta.

“A maior parte da população prega para prender o ladrão, o traficante, porque a maior parte da população não quer a polícia agindo contra um crime que ela pratica. Quer que combata o furto, o tráfico, mas agora o crime de trânsito ela não quer, pois não quer ser perseguida. Quer a cadeia para o preto, para o pobre e para a puta”, pontuou.

Aponta o delegado que, atualmente, o processo beneficia o infrator e a vítima do crime de trânsito. Agora, Anápolis poderá seguir o caminho inverso.

Algumas das medidas alinhadas são o aumento nos valores das fianças pela capacidade econômica dos condutores — e essa não será nenhuma arbitrariedade, já que a legislação determina valores de pelo menos um salário mínimo.

“Você vê fiança tendo o valor diminuído de cara bêbado dirigindo Hilux, pagando R$ 500. Para ele é dinheiro de uma dose de whisky”, ironiza.

Petistas consideram normal índice de desaprovação de Lula em Goiás

Líderes petistas ouvidos pela Rápidas consideram normal que a desaprovação do Governo Lula (PT) esteja em 55,5% no estado, como apontou o Paraná Pesquisas na terça-feira (12).

Eles lembram que Goiás é majoritariamente conservador e apostam em reversão a partir de 2024.

“Lula está plantando para colher futuramente”, disse um deles.

Aliados de Fred Rodrigues estão com medo, mas ele aparentemente não

Colegas do deputado estadual Fred Rodrigues (DC) ouvidos pela Rápidas afirmam que ele não aparenta estar preocupado com uma possível cassação do mandato.

“Ele está confiante e não acredita que perderá a vaga”, reservou um parlamentar. A postura de Fred é diferente da adotada por aliados, que temem o pior.

Solidariedade ganha mais três vereadores em Goiânia

O Solidariedade (SD) realizou a filiação de três vereadores na tarde desta terça-feira (12) em Goiânia. Agora, Leandro Sena, Ronilson Reis e Gabriela Rodart integram os quadros da sigla.

Os dois primeiros estavam sem partido, enquanto Rodart era filiada ao PTB, mas deixou a legenda após a fusão com o Patriota — que criou o PRD.

PSDB goiano vai peitar Wilder Morais novamente

Após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) absolver o senador Wilder Morais (PL) da acusação de abuso de poder político, o PSDB, que protocolou a ação na Justiça, informou que vai recorrer.

Em nota, o partido afirmou que é “óbvio que a medida lícita favoreceu o candidato a senador, pois, afinal, foi ele o grande parceiro de Bolsonaro nas eleições de 2022 em Goiás”.

Nota 10

Para Cervejaria Colombina, que produz a Colombina Cold Brew Lager. A bebida foi eleita a melhor do Brasil pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva).

O caminho até a vitória foi longo e passou por duas etapas distintas. A primeira, com outros 1125 rótulos e na fase final foram 300 cervejas analisadas até decidir o campeão.

Nota Zero

Para logística de trânsito criada para o Natal do Bem, em Goiânia. Os motoristas que precisam passar pela região do Centro Cultural Oscar Niemeyer sofrem com os congestionamentos.

A situação fica ainda pior em horário de pico, quando condutores que estão voltando para casa passam pela região.