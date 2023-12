6 detalhes que evitam desgastes e fazem um relacionamento ser duradouro

É no dia a dia de vocês que as coisas podem melhorar (e muito) dentro do namoro

Anna Júlia Steckelberg - 14 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Caroline Veronez/Pexels)

Você já se perguntou o que pode fazer para o seu relacionamento ser duradouro?

Essa simples pergunta pode perturbar muitos casais e, por isso, hoje trouxemos alguns detalhes que fazem total diferença na sua relação e pode sim fazer as coisas durarem por muito mais tempo!

6 detalhes que evitam desgastes e fazem um relacionamento ser duradouro:

1. Ensinar coisas novas

Pode não parecer, mas o ato de ensinar coisas novas e aprender com o companheiro pode ser gás para a relação.

Afinal, a disponibilidade de querer ensinar o outro, apresentar uma nova lição e assim por diante, pode encantar o outro.

2. Fazer mais elogios

Elogios dão um up para a autoestima de qualquer pessoa. Com a autoestima elevada, por sua vez, as pessoas conseguem lidar melhor com a vida, estando mais dispostas a um relacionamento.

Por isso, elogie sua companheira ou companheiro.

3. Separar um dia para manutenção do relacionamento

Uma das melhores coisas que um casal pode fazer para fortalecer mais ainda a relação é separar um dia da semana para manutenção do relacionamento.

Esse será um dia destinado para conversarem sobre pontos que podem ser melhorados na relação, reclamações, elogios e comentários construtivos.

Esse é o momento para o casal pontuar o que está caminhando dentro da relação.

4. Sair da rotina no final de semana

Que tal organizar um final de semana fora com convencional com o seu amado (a)?

Vocês podem fazer um programa mais a dois, como uma viagem, acampamento ou trilha, isso permite que vocês passem um tempo de qualidade juntos.

5. Experimentar novos hobbies

Uma ótima forma de renovar os votos de um casal é descobrirem coisas novas que vocês possam curtir juntos.

Como um novo esporte, atividade ao ar livre ou hobby, assim, vocês compartilham emoções fortes lado a lado um do outro.

6. Dar valor para as coisas simples

Por último, muitos casais deixam de lado os pequenos atos, achando que eles não possuem mais tanto valor.

Mas a real é que um jantarzinho a luz de vela, um presente espontâneo e uma ida no cinema podem ser as coisas que vocês abandonaram, mas que fazem falta na relação. Invista!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!