Bancos liberam dinheiro extra para moradores de todo o país; veja como sacar

Quantia faz parte dos valores esquecidos pelas pessoas em instituições financeiras

Gabriella Pinheiro - 14 de dezembro de 2023

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Moradores de todo o país podem ter acesso a um dinheiro extra. Isso porque o Banco Central divulgou que R$ 7,5 bilhões estão disponíveis para o resgate.

A quantia faz parte dos valores esquecidos pelas pessoas em bancos e instituições financeiras. No total, mais de 16 milhões de pessoas já sacaram o dinheiro esquecido.

Quer saber como consultar se você possui algum valor a receber? Leia até o final e descubra.

Mesmo com o ano de 2023 prestes a chegar ao fim, moradores de todo o país ainda podem ter valores a receber, conforme orientado pelo Banco Central.

Para saber se há ou não dinheiro esquecido, os interessados devem acessar o Sistema de Valores (SVR), que consiste em um serviço oferecido pela instituição financeira que permite a verificação de quantia esquecido em bancos, consórcios ou instituições.

Para verificar se você possui algo a receber, é necessário ir até o site valoresareceber.bcb.gov.br na data ou no período de saque informado na primeira consulta. Para isso, é preciso fazer o login com a Gov.br, sendo preciso a mesma estar no nível prata ou ouro.

É importante ressaltar que os resgates só podem ser feitos para aqueles que tiverem contas acima de nível bronze. O Banco Central recomenda que a conta não seja criada no dia do resgate.

Posteriormente, basta ler e aceitar o termo de responsabilidade. Depois, basta checar qual é o valor a receber, a instituição financeira que irá devolver a quantia e o tipo que deverá ser desembolsado.

Logo depois, selecione a opção “Solicitar por aqui” para que ocorra a devolução do valor por meio do Pix, em até 12 dias úteis. Nessa etapa, é preciso escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número de protocolo.

Há também a possibilidade de clicar em “Solicitar via instituição”, destinada para aqueles usuários que não possuem Pix. Assim, é necessário entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição financeira a forma de retirada.

