Descobrimos quem é o misterioso Papai Noel ‘Robin Hood’ de Anápolis

Portal 6 localizou o homem por trás da fantasia e descobriu porque ele caminha pelas ruas da cidade, levando uma mala

Samuel Leão - 14 de dezembro de 2023

Imagem mostra homem caracterizado de Papai Noel em Anápolis (Foto: Samuel Leão/Reprodução)

Trajado com barba branca, roupa vermelha e gorro, um homem, de 54 anos, se destaca pelas ruas de Anápolis por circular caracterizado como Papai Noel. Em um registro, ele foi visto caminhando com uma mala à beira de um córrego da cidade e, desde então, viralizou nas redes sociais.

A cena, que em um primeiro momento causa estranheza e até gera teorias contraditórias, recebeu diversos comentários de internautas curiosos com o mistério.

“Mamãe Noel botou ele para fora de casa”, brincou um usuário, seguido por outra que disse: ” É, meus queridos, só o Papai Noel do Flamboyant que chega de helicóptero”, e ainda “Não pagou o IPVA, apreenderam o trenó”.

No entanto, o Portal 6 localizou o homem por trás da fantasia e descobriu porque ele caminha pelas ruas da cidade, levando consigo uma mala.

“Eu faço isso há quatro anos, pego o pouco que tenho e distribuo em forma de presentes para as crianças. Como eu não tenho muita coisa, também saio pelas ruas pedindo ajuda para, em seguida, distribuir à quem possa aparecer”, revelou.

José Carlos é morador do Bairro Novo Paraíso. Nascido em Abadiânia Velha, foi criado em Anápolis, estudou na Escola Municipal Moacyr Romeu Costa e sempre sonhou com as visitas do Papai Noel. Pela origem humilde, a realidade infelizmente se fazia distante.

“Gosto muito de criança e acho que todos merecem ser lembrados no Natal. Costumo conseguir muitas ajudas pelo Jundiaí, Centro e Jaiara. As crianças são o primeiro coração de Deus, por isso tento levar doces e brinquedos para elas”, completou.

Como uma espécie de Robin Hood, que pega dos que têm e distribui aos que precisam, ele circula levando um pequeno saco de presentes vermelho e uma mala, na expectativa de preenchê-la e, em seguida, distribuir o conteúdo à população.

José Carlos segue movido por um sonho, vindo da esperança que nutre desde criança, de que todos recebam presentes e participem da magia coletiva do natal. Apesar de sequer ter um celular, contatos para contratação ou ajuda podem ser feitos pelo número 62 99263-4016, que é da irmã dele.