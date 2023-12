Eerizania e Márcio Cândido travam guerra fria para conquistar apoio de Roberto Naves

Enquanto isso, prefeito ganha tempo na cotidiana insistência de minar adversários fora de seu guarda-chuva

Pedro Hara - 14 de dezembro de 2023

Eerizania Freitas e Márcio Cândido disputam o apoio de Roberto. (Foto: Reprodução)

Eerizania Freitas (Republicanos) e Márcio Cândido (PSD) estão travando uma verdadeira guerra fria para conseguir o apoio do prefeito Roberto Naves (Republicanos) em 2024.

Como repercutido pelo Portal 6, a supersecretária de Anápolis não gostou nada da forma como foi tratada pela equipe do governador Ronaldo Caiado (UB) na cerimônia do Natal do Bem, no último sábado (09).

Para tentar restaurar o prestígio da aliada mais íntima do casal, Roberto e a primeira-dama Vivian Naves (PP) têm caprichado em gestos públicos de aproximação.

Nesta quarta-feira (13), ela esteve com o prefeito e a primeira-dama no Ministério dos Transportes, em Brasília, para reivindicar a obra do viaduto do Recanto do Sol — algo que nem diz respeito à pasta de Eerizania na Prefeitura. Um ‘collab’ entre os perfis da secretária de Vivian no Instagram com foto de visita a casa de uma moradora da cidade também reforçou o afago.

Por outro lado, o vice-prefeito Márcio Cândido há tempos tem o desejo de ser o escolhido de Roberto, mas nunca recebeu um aceno positivo em relação à possibilidade. Recentemente, ele contratou um dos ex-assessores mais próximos de Roberto Naves para trabalhar na pré-campanha de 2024. As primeiras medidas tomadas por ele já puderam ser vistas com Eerizania sendo pouco a pouco “apagada” das páginas de um jornal e rádios da cidade, enquanto Márcio Cândido começou a ganhar, via mídia, uma importância na gestão que o dia a dia não confirma.

Por outro lado, a supersecretária não está deixando por menos. Uma fonte da Rápidas confidenciou o uso de métodos nada convencionais na internet para depreciar pessoas que ‘passem pelo caminho dela’.

Enquanto isso, Roberto ganha tempo na cotidiana insistência de minar as chances de adversários fora de seu guarda-chuva, tentando conseguir junto às cúpulas de partidos de “direita” o aval antecipado para que ele defina quem rivalizará com o deputado estadual Antônio Gomide (PT), favorito para retornar à Prefeitura de Anápolis.

Bancada do PL pode aumentar na Câmara de Anápolis

Atualmente com apenas um vereador na Câmara de Anápolis – Hélio Araújo – o PL quer ao menos dobrar a bancada em 2024.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que o partido está em negociações com um nome que já está na Casa e que em breve pode estar de mudança.

Entrega de subestação do DAIA ganha nova data de entrega

A Equatorial anunciou para o dia 20 de dezembro a entrega da subestação Pirineus – DAIA, que promete resolver o problema energético no distrito.

Anteriormente, à Rápidas, a companhia havia informado que o prazo era até 31 de dezembro.

Vereadores do Bloco Vanguarda estão preocupados

Após Denes Pereira (SD), presidente estadual do Solidariedade anunciar apoio à reeleição do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), vereadores de Goiânia estão preocupados com o futuro do Bloco Vanguarda.

O motivo é a filiação de Gabriela Rodart, vice-líder do grupo e que recentemente entrou para os quadros do partido.

Partido recém-fundado define presidente em Anápolis

Sigla que surgiu da fusão entre PTB e Patriota, o Partido Renovação Democrática (PRD) será comandado por Clodoaldo Dias, em Anápolis.

Em âmbito estadual, a legenda será capitaneada pela deputada federal Magda Mofatto. O partido usará o número 25 na urna.

Morte de Elvis Mendes deixa futebol goiano em luto

Morreu nesta quarta-feira (13), Elvis Mendes, presidente da Aparecidense. A causa da morte foi um câncer no pâncreas.

Elvis tinha 46 anos e estava lutando contra a doença há pouco mais de um ano. Ele havia perdido o pai, com a mesma enfermidade, em novembro de 2022.

Nota 10

Para seleção de Goiás que está representando muito bem o estado na fase final da Taça das Favelas, que está sendo disputada em São Paulo.

Tanto no feminino quanto no masculino as equipes estão classificadas para as quartas-de-final após passarem tranquilamente da fase de grupos.

Nota Zero

Para a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, que não está colaborando para diminuir o calor em Goiânia.

Árvores em diversas ruas da capital estão sendo arrancadas sem que haja reposição.

Um exemplo é o que foi feito na Avenida Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, onde árvores foram arrancadas sem aviso prévio