Férias secretas do Papai Noel: veja lugares paradisíacos que ele vai visitar em Goiás

Hóspedes poderão tomar café da manhã com a presença do Bom Velhinho

Maria Luiza Valeriano - 14 de dezembro de 2023

Hóspedes do Rio Quente Resorts curtirão as férias ao lado do Bom Velhinho (Foto: Divulgação)

Apesar de ser comum ver o Papai Noel somente focado no trabalho importante de levar alegria às crianças mundialmente, o Bom Velhinho decidiu tirar uma pausa para curtir e descansar. Os locais escolhidos foram o Rio Quente Resorts e o Hot Park, onde será possível ver a lenda em clima de férias no mês de dezembro.

A presença da figura amada mundialmente faz parte da temporada temática “Verão Sem Fim”, que integra a programação específica de fim de ano, Natalize.

No Rio Quente Resorts, o Papai Noel estará entre os hóspedes durante o cotidiano, além de participar de brincadeiras e intervenções artísticas organizadas pela Darte Entretenimento. Porém, ele estará em ‘modo férias’, relaxando juntamente com os presentes.

Para proporcionar momentos únicos, a programação conta com diversas surpresas, que incluem refeições com um personagem natalino, a caça às renas, oficinas culinárias de comidas típicas do Natal, decoração de árvores e ainda hidroginástica com personagens.

Além disso, famílias também poderão aproveitar o novo espetáculo “Meu Presente de Natal” pela noite, enquanto, no Hot Park, terão luau e uma parada natalina.

Réveillon dos Encantos

Ao final da temporada natalina, Papai Noel voltará para o Polo Norte, mas os hóspedes ainda poderão curtir o Réveillon dos Encantos. Com a temática “Viva a Bahia de Verdade”, a programação terá música, gincanas, danças e muita comida boa.

O intuito é proporcionar uma vivência da cultura baiana autêntica, com intervenções de baianas com alfazemas e flores brancas, fitas do Bonfim, músicas baianas, entre outros.