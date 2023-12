Piscina, sauna e adega: conheça a cobertura de Goiânia avaliada em R$ 10 milhões

Além de todos esses diferenciais, imóvel conta com sistemas de luz, climatização e som completamente automáticos

Davi Galvão - 14 de dezembro de 2023

Corretor mostrou os detalhes por trás de imóvel milionário. (Foto: Instagram/arturdpadua)

Já pensou em morar em apartamento de R$ 10 milhões? Realmente, não é uma quantia que qualquer um tenha para gastar, mas ainda assim é possível apreciar e conhecer um pouco mais do imóvel, localizado em Goiânia.

Quem fez um tour pelo local e explicou os detalhes por trás da obra foi o corretor Artur Pádua, em vídeo publicado no Instagram, que já contabiliza mais de 200 mil visualizações.

A cobertura possui salas integradas e pé direito duplo, tem 604 m², sendo, conforme o corretor, um dos imóveis mais luxuosos da cidade.

O espaço é o único do andar. A área de lazer também conta com uma vista única da capital, com piscina em pedra Hijau e acesso direto para a sauna molhada, além de uma adega climatizada com espaço para 120 garrafas.

Ainda com direito ao que há de mais recente em tecnologia – automação completa para iluminação, persianas, ares-condicionados, TV’s e sistema de som.

Além de cozinha completa, a área íntima tem três suítes de luxo, sendo que duas contam com acesso exclusivo a uma segunda varanda.

O imóvel é da Opus Incorporadora e de autoria do arquiteto Léo Romano.