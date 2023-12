6 tipos de pessoas tóxicas que quem é bonzinho demais deve tomar cuidado

Em muitas situações, indivíduos amigáveis podem se tornar presas fáceis para os tóxicos

Ruan Monyel - 15 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Ser gentil e generoso é uma qualidade admirável, mas é importante estar ciente de que nem todos ao nosso redor compartilham da mesma bondade. Isso porque existem alguns tipos de pessoas tóxicas que devem ser mantidas longe.

Identificar esses tipos de gente venenosa é o primeiro passo para proteger a própria saúde emocional. Estabelecer limites saudáveis e aprender a dizer não é crucial para afastar as energias ruins.

Em muitas situações, indivíduos amigáveis podem se tornar presas fáceis para os tóxicos. Leia e descubra algumas personalidades que são prejudiciais aos bonzinhos.

6 tipos pessoas tóxicas que quem é bonzinho demais deve tomar cuidado

1. Manipulador

Esse indivíduo é mestre na arte da manipulação emocional. Ela sabe muito bem como explorar a empatia alheia para conseguir tudo aquilo que quer.

Ao identificar a gentileza de alguém, o manipulador habilidoso usará isso a seu favor, muitas vezes sem que a vítima perceba, por isso são tão perigosos.

2. Crítico

Este tipo de gente nunca está satisfeito e encontra falhas em tudo apenas por não estar do seu agrado.

Para os bonzinhos demais, lidar com constantes críticas pode ser desgastante, pois a busca por aprovação continua, deixa a autoestima abalada depois de fortes “críticas construtivas”.

3. Sugador de energia

Sabe aquela pessoa que suga a energia positiva de todos? Ela pode ser ainda mais prejudicial para aqueles com coração mole.

Seja constantemente reclamando, sendo pessimista ou exigindo atenção a todo tempo, essa personalidade pode drenar toda positividade de alguém. Fuja de pessoas assim.

4. Egoísta

Para o indivíduo excessivamente bondoso, os egoístas são uma presença constante, abra os olhos em relação a quem está por perto.

Estar sempre preocupado com o próprio bem-estar e raramente se importar com as necessidades e sentimentos dos outros, é uma atitude típica de uma pessoa tóxica.

5. Fofoqueiro

A boa e velha fofoca pode destruir relações sendo uma ameaça silenciosa. Muito cuidado com os fofoqueiros de plantão.

Essa pessoa não hesita em espalhar rumores e boatos, muitas vezes prejudicando relacionamentos e minando a confiança de todos ao redor.

6. Negativo

Por fim, principalmente em relacionamentos, o bonzinho demais pode atrair um parceiro com atitudes de depreciação, que a todo tempo subestima e menospreza o outro.

O excesso de gentileza, te coloca um ciclo de perdão constante, comprometendo sua própria felicidade em nome de manter a paz, mas aprender a dizer não é essencial para deixar pessoas negativas bem longe.

