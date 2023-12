Passageira faz escândalo com motorista de aplicativo e o motivo causa revolta: “mal amada”

Aos gritos, ela filmou toda a situação e o vídeo viralizou nas redes sociais

Gabriella Licia - 15 de dezembro de 2023

Briga entre passageira e motorista foi calorosa. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um caso tem dado o que falar na internet após uma cliente filmar a discussão ocasionada com um motorista de aplicativo. Segundo a mulher, ela foi expulsa do veículo antes de concluir a viagem devido às reclamações.

No vídeo em questão, publicado pelo perfil do Instagram @denismourarj (um motorista de aplicativo há nove anos), é possível ver a cliente explicando que estava se sentindo incomodada com as roupas do trabalhador e, por isso, os dois começaram a discutir.

Nas cenas, ela explica, aos gritos, que se sente desrespeitada ao solicitar uma viagem e encontrar o profissional vestido com trajes informais. O condutor do veículo, por sua vez, tenta explicar serenamente que o serviço é popular e não exige roupas formais.

“A gente pega o uber, o cara vem de camiseta, shortinho e chinela. O senhor está indo para a praia? Não! O senhor está pegando cliente! Tem que ter respeito pelo cliente que isso aqui não é de graça não. Eu filmo mesmo”, disse a mulher enfaticamente.

“Primeiro, a senhora não tem permissão para me filmar. Outra coisa, a senhora contratou um carro de aplicativo que é popular, minha filha. A senhora não contratou um carro executivo não. Isso aqui não é uma Limousine e eu não preciso estar esgravatado não”, rebateu o motorista, tentando uma defesa.

Mas isso não foi o bastante para convencer a cliente. “O carro poderia ser um fusca, mas vocês, motoristas, têm que ter respeito com os passageiros. Tem que andar [engravatado] porque o senhor está pegando um cliente e não um bicho de carga”, continuou a mulher.

Os dois não conseguiram chegar em um consenso. No entanto, nos comentários, a grande maioria dos usuários saíram em defesa do profissional.

“Ele tá certinho. Ela que contrate um carro com chofer para andar. Chofer anda bem trajado”, brincou um. “Essa mulher é muito mal amada e mal educada. O homem foi super calmo. Está certinho”, ponderou outra.

Além disso, muitos reforçaram que o serviço é autônomo e, por isso, o motorista pode escolher o que vestir. Entretanto, houve alguns que ponderaram que ‘escolher bem as roupas transmite seriedade e profissionalismo.

