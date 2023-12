6 comportamentos que quem já traiu não consegue esconder dos outros

Embora cada pessoa reaja de maneira única, há sinais que indicam a falta de compromisso

Ruan Monyel - 16 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Freepik/Jcomp)

A quebra de confiança em um relacionamento pode deixar marcas profundas no parceiro, e quem já traiu passa a ter alguns comportamentos peculiares.

Embora cada pessoa reaja de maneira única, há sinais que indicam a falta de compromisso. Esses gestos podem revelar que uma pessoa teve atitudes de infidelidade.

É claro que diversas situações podem ocasionar uma mudança no comportamento, no entanto, se essas particularidades se tornaram frequentes há grandes indícios de que já houve traição.

1. Nervosismo intenso

Aqueles que não tem compromisso, muitas vezes, apresentam um nervosismo crônico.

A ansiedade de ser descoberto pode se manifestar em atos de nervosismo extremo, como mexer constantemente nas mãos, roer as unhas ou desviar o olhar durante conversas.

2. Vive no modo defensivo

Pessoas infiéis parecem estar com cinco pedras na mão a todo momento.

Eles podem reagir de forma exagerada até as mais simples perguntas, interpretando-as como acusações, uma vez que a culpa por seus atos ainda pesa na consciência.

3. Mudanças no sexo

Por mais incrível que pareça, além da perca do apetite sexual, até as mudanças positivas no sexo podem indicar traição.

Quem já traiu pode demonstrar uma mudança significativa na vida sexual, sejam elas boas ou ruins, busque conversar com o parceiro.

4. Distanciamento

Trair pode levar a uma desconexão emocional e física com o companheiro.

Aqueles que já desfrutaram da infidelidade, podem demonstrar dificuldade em se envolver emocionalmente, evitando papos sobre sentimentos ou demonstrações de afeto genuínas.

5. Evita conflitos

A pessoa que não é confiável, evita questionamentos e perguntas profundas sobre sua vida e seus atos.

Na tentativa de esconder suas atitudes, ela busca manter distância de conversas sobre temas delicados, que podem expor suas inseguranças.

6. Dificuldades em confiar

Fechando a lista, quem já traiu tende a ter muita dificuldade em confiar em alguém, seja para amizade ou relacionamento.

O medo dos próprios comportamentos deixa a pessoa aflita com a possibilidade de experimentar o outro lado da moeda.

