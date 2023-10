Existem algumas maneiras de descobrir se a pessoa que você ama está sendo infiel com você porque os indícios e pistas que ela deixa pelo caminho são vários.

A infidelidade, e aqui estamos falando da quebra da fidelidade ou compromisso sério em relacionamentos amorosos monogâmicos, é um tema complexo e sensível.

Pode assumir diversas formas, como traição física ou emocional. Suas causas podem variar, incluindo insatisfação no relacionamento, busca por novidade, vingança ou falta de comunicação.

A infidelidade frequentemente causa dor e ruptura nas relações, levando a mágoas e desconfiança. No entanto, alguns casais conseguem superar essa crise com terapia e esforços mútuos pra melhorarem e ficarem bem.

A confiança é essencial para relacionamentos saudáveis, mas compreender a complexidade da infidelidade pode ser o primeiro passo para lidar com suas consequências.

6 maneiras de descobrir se a pessoa que você ama está sendo infiel

1. Mudanças de Comportamento

Observe mudanças significativas no comportamento do parceiro ou parceira, como distanciamento emocional, segredos em maior frequência, falta de interesse e, principalmente, falta de carinho.

Em algum momento a pessoa vai demonstrar isso e você vai observando a frequência com que o novo comportamento vai tomando espaço no cotidiano de vocês.

2. Comunicação

Converse com seu amor sobre suas preocupações e sentimentos, buscando respostas honestas e verdadeiras. Diálogo e confiança são pilares da base de um bom relacionamento e é preciso sempre ter comunicação franca, clara e direta com a pessoa que está ao seu lado. Se ela começar a falhar nisso, pode saber que tem alguma coisa acontecendo.

3. Acesso a Dispositivos Eletrônicos

Embora invadir a privacidade seja inadequado, discutir a transparência nas comunicações eletrônicas pode ajudar a construir confiança. Algumas pessoas começam a responder mensagens no celular de forma mais secreta, longe dos olhos de gente ao redor. Não se esqueça que tudo é sinal, observe como ela responde mensagens no celular quando você ou alguém está por perto.

4. Observação de Sinais

Fique atento a pistas, como mensagens suspeitas ou inconsistências em horários. De repente, a pessoa que está com você começa sempre a chegar mais tarde do trabalho ou ir muito cedo para o giro do PIB. Ou mesmo começam a surgir mensagens estranhas em horários inesperados. Os sinais à sua volta vão te guiar.

5. Conversar com Amigos de Confiança

Às vezes, amigos próximos podem oferecer informações ou perspectivas adicionais. Busque expor o que sente, tentar se comunicar com melhores amigos da pessoa que está com você para checar se tem alguma coisa acontecendo, se tá tudo bem entre vocês. Um olhar de fora pode ajudar a esclarecer ou corroborar o que sua intuição pode estar gritando.

6. Falta de interesse sexual / Preocupação repentina com o corpo e aparência

Outros fatores que podem te ajudar a descobrir o que pode estar acontecendo é perceber se de repente aparece uma falta de interesse sexual repentina. Ou então uma preocupação com o corpo e aparência da pessoa que você se relaciona que antes não existia e agora chama bastante atenção.

Considerar a terapia como um espaço seguro para discutir questões de relacionamento, incluindo preocupações com a infidelidade é importante nesses casos. Sempre que desconfiar de algo, não se esqueça que comunicação e verdade são alimentos saudáveis para um bom relacionamento. Na dúvida, ajuda profissional sempre, tá? Se cuidem!

