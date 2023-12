Adolescente de 15 anos morre após se acidentar pilotando moto em Anápolis

Vítima chegou a ser socorrida pelos Bombeiros e levada para o HEANA, mas acabou não resistindo

Da Redação - 16 de dezembro de 2023

Adolescente pilotava moto pelo Centro de Anápolis quando sofreu queda que lhe custou a vida. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de apenas 15 anos, acabou perdendo a vida após um acidente de trânsito, na madrugada deste sábado (16), em Anápolis.

O jovem teria perdido o controle da moto que pilotava, por razão ainda desconhecida, em horário próximo à 00h, no cruzamento da Avenida Universitária com a Avenida Presidente Kennedy, no Setor Central.

Nisso, ele teria sofrido lesões sérias na região do tórax, além de uma fratura no braço e diversas escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local e levou o garoto para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) ainda consciente.

Apesar dos esforços das equipes médicas, os ferimentos sofridos pelo adolescente eram muito graves e não foi possível salvar a vida dele.

A Polícia Civil (PC) deve investigar os motivos que levaram à queda da moto e posterior falecimento da vítima.