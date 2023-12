Bombeira de folga encontra e entrega para mãe garotinho que estava desaparecido em Anápolis

Genitora está grávida e passou por momentos de muita aflição até receber o menino são e salvo em casa

Rafaella Soares - 16 de dezembro de 2023

Bombeira resgatou e entregou filho para mãe. (Foto: Divulgação)

Logo no início deste sábado (16), por volta das 07h, uma técnica de enfermagem grávida, sentindo várias dores, pediu ao filho para buscar pão em um mercado pertinho de casa, no bairro Boa Vista, em Anápolis. O que ela não esperava, porém, era que viveria um dia de agonia e intenso sofrimento.

Isso porque o garotinho, de 09 anos, decidiu pegar um atalho para chegar mais rápido e acabou se perdendo e passou todo o dia perambulando pelas ruas, tentando se lembrar como voltar para o endereço que morava.

Familiares, no auge do desespero, logo criaram um cartaz de desaparecido que se espalhou pelas redes sociais e deixou vários moradores da região aflitos durante horas, em busca de respostas.

O alívio só chegou por volta das 17h, quando a sargento Silvia Letícia, que é do Corpo de Bombeiros e estava de folga, recebeu informações de que a criança estava no Parque dos Pirineus e decidiu ajudar.

“Cheguei no local que ele estava e ele me contou que a mãe trabalha em um hospital e que havia se perdido depois de sair para buscar o pão. Daí ele me disse o nome do pai, coloquei no carro e fui buscar o endereço dele”, explicou ao Portal 6.

“O menino me auxiliou no caminho e, quando chegamos na porta, haviam viaturas da Polícia Militar e a mãe estava desesperada. Falei que estava indo entregar o filho dela e expliquei que também era militar e, como muitos vizinhos me conhecem, haviam me ligado para realizar o resgate”, acrescentou.

De acordo com a sargento, o garotinho revelou ainda ter andado todo o tempo para tentar encontrar a residência e, por fim, buscou ajuda com moradores da avenida principal do bairro, pois sentia fome e sede.

“A mãe ficou extremamente grata, porque ela já estava se sentindo mal e acabou passando pelo desespero de perceber que o filho não tinha conseguido retornar para casa. Faz parte da minha missão proteger e fico feliz de ter podido ajudar essa família”, finalizou a militar.