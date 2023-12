Cinco pessoas ficam feridas após carros colidirem de frente em rodovia

Corpo de Bombeiros teve de ser mobilizado às pressas para atender as vitimas

Isabella Valverde - 16 de dezembro de 2023

Três vítimas ficaram gravemente feridas e demais apresentaram ferimentos leves. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito marcou a noite desta sexta-feira (15) e deixou cinco pessoas feridas. O fato foi registrado na BR-158, entre os municípios de Jataí e Caiapônia.

A colisão frontal envolveu dois veículos de passeio, sendo um Volkswagen Gol cinza e um Volkswagen Fox vermelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar ao local do acidente, as equipes da Unidade de Resgate (UR) e Salvamento Terrestre (ABS) identificaram quatro vítimas no primeiro veículo.

Uma quinta pessoa foi encontrada presa às ferragens do Volkswagen Fox, mas sem a necessidade de utilizar equipamento desencarcerador para o resgate.

Três vítimas ficaram gravemente feridas com o impacto, sendo rapidamente encaminhadas ao hospital pela UR. As demais apresentavam ferimentos leves e foram transportadas por terceiros.

Já na unidade hospitalar, todos os feridos receberam o atendimento médico necessário.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá agora investigar as causas do acidente.