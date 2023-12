Hospital de cidade goiana abre processo seletivo para diversas áreas; saiba como se inscrever

Interessados terão até o próximo domingo (17) para enviar candidatura

Augusto Araújo - 16 de dezembro de 2023

Fachada do Hospital Estadual São Marcos, em Itumbiara. (Foto: Divulgação/SES)

A Prefeitura de Itumbiara, município na divisa com Minas Gerais (MG) anunciou um processo seletivo para a contratação de profissionais que irão atuar no Hospital Estadual São Marcos.

No total, são oito cargos: nutricionista clínica; fisioterapeuta; técnico de TI; pedreiro – oficial de manutenção; pintor; eletricista; encarregado de limpeza; e auxiliar de limpeza.

Cada função exige pré-requisitos distintos, com exigência de níveis de escolaridade indo do fundamental incompleto ao superior completo.

Como o Hospital Estadual São Marcos está agora sob a gestão de uma nova organização social (OS) – Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) – os interessados devem procurar o site do Banco de Talentos do HMTJ para se registrar.

Serão aceitas candidaturas até o próximo domingo (17).

Mais informações a respeito das vagas pode ser conferidas no Painel de Vagas do site do HMTJ, ao se clicar na descrição da vaga de interesse.