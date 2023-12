Passageira fica surpresa ao encontrar bilhete deixado por motorista de aplicativo

Advogada foi sem palavras com mensagem colocada no banco de trás do veículo

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2023

(Imagem: Reprodução/UOL)

Após solicitar um carro da classe UberX no aplicativo de transporte de passageiros mencionado, uma cliente teve uma surpresa inesperada.

A advogada moradora do Rio de Janeiro, Karino Bruno, solicitou uma viagem e foi sem palavras com uma mensagem colocada no banco de trás do veículo.

No papel, o motorista alega que só ligaria o ar-condicionado caso o passageiro fizesse o pagamento de uma taxa extra.

O cartaz fixado cobrava R$ 0,50 centavos a cada quilômetro rodado, com valor mínimo de R$ 5, devendo esta quantia ser quitada por fora do aplicativo por meio de Pix, cartão ou dinheiro.

A mensagem dizia:

“Leia Com Atenção!

Venho por meio deste aviso informar aos senhores passageiros que conforme orientação da empresa UBER o carro (UBER X) não dá direito ao uso do ar condicionado, sendo assim, caso o passageiro queira utilizar o ar peço uma ajuda de R$ 0,50 centavos por km rodado. Valor mínimo de R$ 5,00, valor este que pode ser pago em dinheiro, cartão e PIX. Número do Pix TEL – 021******* Caixa Econômica Federal!

Desde Já Agradeço!”

Afinal, o motorista tem ou não a obrigação de ligar o ar-condicionado?

Em resposta ao portal UOL, a UBER respondeu que “o ar-condicionado faz parte dos requisitos para o cadastro de automóveis na plataforma da Uber, em todas as modalidades de viagens (UberX, Comfort, Black etc.)”

E reforça: “entretanto, não existe obrigatoriedade nem proibição, por parte da Uber, de seu uso durante as viagens, independentemente da modalidade. A temperatura do veículo, assim como outros aspectos como rádio/música, faz parte das preferências de viagem que podem ser combinadas mutuamente entre o motorista parceiro e o usuário para uma viagem confortável para todos”

“Tanto o parceiro quanto o usuário podem cancelar uma viagem e reportar ao suporte caso não se sintam confortáveis com alguma situação, e também contamos com o sistema de avaliação mútua em que a experiência em cada viagem pode ser avaliada por ambas as partes, para tornar as viagens cada vez melhores para toda a comunidade.”, finaliza a empresa