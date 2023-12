Passando por Goiás, passageira de ônibus vive situação que é o terror de todas as mulheres

Veículo de viagem saiu de São Paulo e motorista precisou parar em posto para pedir ajuda da Polícia Militar

Augusto Araújo - 16 de dezembro de 2023

Situação foi registrada dentro de ônibus. (Foto: llustração/Freepik)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada em um posto de Catalão, município goiano na divisa com Minas Gerais (MG), após um relato de assédio sexual dentro de um ônibus de viagem intermunicipal.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (16). A vítima, de 47 anos, estava dormindo quando acordou com um contato inesperado.

Ao abrir os olhos, ela se deparou com o suspeito, de 31 anos, apalpando as pernas dela com as duas mãos.

Assustada, a mulher pediu para que o suposto autor parasse, mas ele insistiu, dizendo que queria “namorar só um pouquinho”.

Diante das seguidas negativas da vítima, o suspeito teria passado a ameaçar ela, afirmando ser parte de um famoso grupo criminoso.

No entanto, a mulher não caiu no papo do homem e relatou tudo ao motorista do ônibus, que fazia um trajeto de Guarulhos (SP) até Brasília (DF).

Assim, o condutor do veículo parou em Catalão para que a PM pudesse atender ao chamado para registrar a situação e prestar apoio à vítima.