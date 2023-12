Policial aposentado é suspeito de tentar matar a ex e o filho a tiros na frente de delegacia

Homem teria seguido vítimas de moto após mãe e atual namorado buscar o menino para passar o final de semana

Da Redação - 16 de dezembro de 2023

Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Arquivo/Secom)

Um policial aposentado deverá ser investigado após uma suposta tentativa de homicídio contra o filho, a ex-namorada e o namorado dela, nas proximidades da Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (15), no Setor Garavelo. A mulher, de 39 anos, teve um relacionamento com o suspeito, de 54 anos, no qual eles tiveram um filho, atualmente com 07 anos.

No entanto, eles se separaram há 03 anos e, desde então, a vítima alega que estaria sofrendo ameaças de morte por parte do ex-companheiro. Contudo, ela só teria registrado uma queixa contra o suposto autor, em 2020.

Mesmo com a ocorrência, a mulher afirmou nunca ter sido acionada pela polícia ou pela Justiça para tratar do assunto.

Sendo assim, ficou definido que os pais teriam a guarda compartilhada da criança, onde a mãe fica com ele nos finais de semana.

Dessa forma, a vítima foi com o atual namorado à casa do suspeito, onde buscaram o filho e estavam voltando para residência em que vivem.

Enquanto passavam pelo Setor Garavelo, o ex-policial teria seguido os rês com uma motocicleta e efetuado disparos de arma de fogo contra a família diversas vezes.

Assustados, os três foram até a delegacia para buscar ajuda e se proteger. No entanto, enquanto adentravam o local, o suspeito ainda teria feito um último tiro, acertando uma pilastra.

Depois de todo o ocorrido, o suspeito foi localizado por policiais militares na casa em que vive. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e teve duas armas apreendidas, sendo uma delas sem registro.