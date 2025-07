Homem morre atropelado próximo a shopping de Aparecida de Goiânia; motorista não ficou no local

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas vítima estava já em parada cardiorrespiratória

Natália Sezil - 06 de julho de 2025

Atropelamento aconteceu durante a madrugada. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, morreu atropelado, durante a madrugada deste domingo (06), ao atravessar a Avenida Rio Verde, próximo ao Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, mas encontrou a vítima já em parada cardiorrespiratória, sem pulso cardíaco e sangrando muito.

Por isso, o óbito foi confirmado ainda no local. O espaço, então, foi isolado até a chegada do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo testemunhas, o carro envolvido no acidente estaria em baixa velocidade, e a vítima teria atravessado a via de repente – mas isso ainda deve ser apurado pelas autoridades.

A motorista, de 23 anos, também teria ficado no local e prestado socorro ao homem. No momento em que a Polícia Militar (PM) chegou à ocorrência, no entanto, ela já teria ido embora.

No lugar, estaria a tia dela, que teria justificado aos policiais que a sobrinha não havia ficado porque estava sendo ameaçada por populares.

Agora, a jovem deve prestar depoimento à Polícia Civil (PC), e a perícia ainda deve ser realizada, para aprofundar a investigação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!