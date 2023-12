6 direitos que uma pessoa passa a ter quando casa com outra

Benefícios podem variar a depender da localidade e dos acordos pré nupciais

Gabriella Pinheiro - 17 de dezembro de 2023

(Foto: Caio/ Pexels)

Quando duas pessoas decidem unir suas vidas através do casamento, diversos direitos e responsabilidades legais passam a reger essa união. Esses direitos variam de acordo com a legislação do país e podem abranger aspectos financeiros, patrimoniais e familiares.

É válido ressaltar que as garantias podem ser ajustadas por meio de acordos pré-nupciais, permitindo que as partes personalizem as regras que regerão sua união.

1. Herança

Um dos principais benefícios do casamento é o direito à herança. Caso um dos cônjuges venha a falecer, o outro tem direito a uma parte dos bens deixados, dependendo das leis de herança do país ou do regime de bens adotado.

2. Pensão alimentícia

Em muitos países, o casamento implica em responsabilidades mútuas, e um cônjuge pode ter direito a receber pensão alimentícia em caso de divórcio. Esse direito visa assegurar o sustento do cônjuge mais vulnerável financeiramente.

3. Benefícios previdenciários

Ao se casar, os cônjuges podem ter direito a receber benefícios previdenciários um do outro, como aposentadoria ou pensão por morte. Esses benefícios podem representar uma segurança financeira adicional ao longo da vida.

4. Propriedade e patrimônio

O casamento geralmente implica na formação de uma comunhão de bens, onde os cônjuges compartilham os bens adquiridos durante a união. Isso pode garantir uma distribuição equitativa em caso de divórcio. Então, fica a dica!

5. Direito à decisão médica

Em muitos países, o casamento confere aos cônjuges o direito de tomar decisões médicas em nome do parceiro em situações de emergência.

6. Direitos parentais

Por fim, caso o casal tenha filhos, o casamento geralmente atribui automaticamente direitos parentais a ambos os cônjuges. Isso inclui a tomada conjunta de decisões importantes sobre a criação e o bem-estar dos filhos, bem como a responsabilidade legal por eles.

