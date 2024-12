Liberado pelo Governo Federal benefício para aposentados e pensionistas de todo o país

Medida foi anunciada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi

Gabriella Pinheiro - 02 de dezembro de 2024

(Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Aposentados e pensionistas de todo o país poderão ter acesso a um benefício liberado pelo Governo Federal que promete ajudar quem se enquadra nessas categorias.

Isso porque, a partir de agora, o Ministério da Previdência, juntamente com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou o “Meu INSS Vale+”. Com isso, pessoas que integram esse grupo podem antecipar até R$ 150 do pagamento do INSS e pagar no mês seguinte, sem juros ou taxas.

Em entrevista, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, revelou que a ação se trata como uma espécie de adiantamento de salário, em que as pessoas podem pegar parte do valor e usar para o pagamento de produtos como remédios e outros.

A quantia pega pela pessoa será descontada no próximo mês e o valor será depositado em um cartão de crédito, não sendo possível realizar saques.

“Ela adianta esse salário e depois vai ser descontado no mês seguinte”, esclarece.

Segundo ele, os beneficiários, porém, não poderão utilizar o valor em qualquer ação, pois alguns destinos, como aplicação em jogos, será barrado pelo Governo.

Para aderir, é necessário que a pessoa seja beneficiária do INSS e tenha um cartão com chip. O item será utilizado para compras como alimentos, gás, remédios e transportes.

Conforme o Governo Federal, o programa pretende estimular o consumo consciente e diminuir o endividamento entre aposentados e pensionistas.

