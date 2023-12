Jovem de 18 anos que matou as duas irmãs no Ceará é preso em Goiás

Ele teria usado uma faca para cometer o violento crime contra as familiares, de apenas 17 e 23 anos

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2023

Jovem que matou duas irmãs a facadas, no Ceará, é encontrado e preso em Formosa. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 18 anos, que havia cometido um duplo homicídio em abril de 2022, foi preso em Formosa, no interior de Goiás, neste sábado (16). As vítimas do crime foram as próprias irmãs.

O caso aconteceu em Tarrafas, no Ceará, onde o suspeito era dado como foragido. Ele teria matado as jovens, uma de 17 e outra de 23 anos, com golpes de faca em uma chácara.

Na ocasião, o jovem arrombou a casa, com a ajuda de outro indivíduo que encontra-se foragido, e atacou cruelmente as duas familiares.

Ao ser encontrado escondido em uma chácara, na região do Itiquira, ele confessou a prática aos policiais. Como ele tinha apenas 17 anos na época, irá responder pelo ato infracional análogo ao crime de duplo homicídio qualificado.

A prisão foi feita por meio de uma parceria entre a Polícia Civil (PC) de Goiás, pela 11ª Regional de Polícia, e equipes do Ceará.