Ruan Monyel - 18 de dezembro de 2023

É surpreendente perceber como detalhes aparentemente simples podem passar despercebidos nos mais variados acontecimentos do cotidiano. Por exemplo, você sabia que existe um lado certo de usar o papel alumínio?

Ele é um elemento comum em nossas cozinhas, e protagonista em inúmeras preparações, mas com uma peculiaridade que muitos desconhecem: a forma certa de usar.

Por mais banal que pareça, usá-lo de maneira errada traz consequências aos preparos que podem te surpreender. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra.

O papel alumínio tem um lado certo de usar e muita gente não sabia

Como já se sabe, o produto tem inúmeras finalidades, principalmente voltadas ao preparo de refeições assadas, mantimento da temperatura da comida e conservação de frutas.

Mas existe um lado certo de usar o papel alumínio, que é desconhecido por muitos e pode causar até diferença na textura dos alimentos.

Durante anos, a maioria de nós envolveu alimentos com o produto sem dar muita atenção, mas de acordo com a finalidade do uso, deve-se atentar ao lado que fica em contato com o alimento.

Para preparações que envolvem o calor, é recomendado que a parte mais brilhante esteja envolta no alimento, enquanto a parte fosca fique para o lado de fora.

Fazendo isso, seus pratos ficarão prontos mais rápido, afinal, quando a comida está no forno, ela tende a ser uma fonte de calor e a parte com mais brilho conserva a temperatura dentro do pacote, fazendo o cozimento ser mais rápido e preciso.

Já para congelar alimentos, o papel alumínio deve ser usado de forma inversa, assim o calor será mantido do lado de fora e as temperados dentro do invólucro serão amenas.

Esse conhecimento é um lembrete de que, mesmo nas coisas mais simples, existe uma sabedoria a ser descoberta, assim, podemos apreciar a magia que reside até mesmo em um rolo modesto de papel alumínio.

