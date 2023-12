Polícia registra casos com morte por intoxicação após família comer em doceria famosa de Goiânia

Um membro da família segue internado na UTI, além de uma mulher grávida que também teria ingerido alimento em quantidade menor

Karina Ribeiro - 18 de dezembro de 2023

Imagem mostra área interna da doceria Mariana Perdomo. (Foto: Divulgação)

Atualizada às 12h05

Após comer doces de uma das unidades da Doceria Mariana Perdomo neste domingo (17), três pessoas de uma família tiveram intoxicação alimentar, sendo que um deles foi a óbito, em Goiânia. O caso foi registrado na Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) da capital.

Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, começou a ter os primeiros sintomas por volta das 13h, três horas após ter ingerido o alimento. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Bárbara sentindo dores abdominais, vômito e diarreia. Ele chegou a ser internado, mas não resistiu.

Os mesmos sintomas foram observados na mãe dele, de 86 anos, que segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Já uma mulher, que está grávida e não teve a idade revelada, teria comido quantidade menor que os demais e foi sentindo dores para Itumbiara, mas precisou retornar para a capital, já que precisa de atendimento médico especializado.

Leia nota da empresa, na íntegra:



Ao longo de seus oito anos de existência, a Perdomo Doces sempre primou pela adoção de rígidos critérios de segurança alimentar. Ciente de sua responsabilidade, no sentido de agir de forma ética e transparente com seus clientes, parceiros e equipe composta por mais de 200 colaboradores sérios e comprometidos, a empresa se solidariza com a família enlutada e esclarece que dispõe de todos os elementos para comprovar junto aos órgãos de fiscalização a adoção dos protocolos sanitários exigidos por lei

A Perdomo Doces reforça, ainda, que não há nenhum tipo de laudo ou exame pericial que associe seus produtos a riscos à saúde humana. O corpo jurídico da empresa já está prestando todos os esclarecimentos às autoridades competentes, para que os fatos sejam elucidados o mais breve possível. Por fim, a Perdomo Doces assegura a seus clientes que os produtos comercializados seguem o alto padrão de qualidade que a tornou sinônimo de excelência e confiança.