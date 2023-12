6 frases que um homem que está traindo costuma dizer e quase ninguém percebe

É bom desconfiar daqueles mínimos detalhes e dar ouvidos sempre à sua intuição também

Magno Oliver - 19 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Existem algumas frases que um homem que está praticando traição costuma dizer e quase ninguém percebe.

Não há sentimento pior do que ter um parceiro ou uma parceira, confiar nessa pessoa e, no final, descobrir que ela sempre te traiu ou está de papo com alguém e você não percebe.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha para te ajudar a descobrir se está levando chifre por meio de algumas frases que sempre saem da boca dessas pessoas.

1. “Tenho tido muitas reuniões tarde da noite no trabalho.”

Se o seu companheiro usa muito essa fala, pode ficar de olhos e ouvidos atentos pois ele pode estar te traindo e usando essa desculpa para tentar justificar.

2. “Estou me sentindo sobrecarregado ultimamente, preciso de espaço.”

Um pedido de espaço muitas vezes é porque a pessoa não está em sintonia com você e sim em total conexão com OUTRA. Por isso fique de olho quando ele meter essa frase.

3. “Ando meio distante porque estou lidando com problemas pessoais.”

Quando tem um problema interno, ele sempre vai colocar culpa nele e evitar conversar sobre as dificuldades reais que o relacionamento está passando. Atitude típica de quem comete traição.

4. “Meu telefone estava descarregado, por isso não atendi suas chamadas.”

Em tempos de Power Bank, recarga por aproximação com outro celular e etc, usar esse discurso não vai colar muito. Se caso ele usar essa com você, saiba que pode estar te traindo, principalmente se esse período “off” demorou bastante para te responder no celular.

5. “Preciso de mais tempo sozinho para relaxar e recarregar as energias.”

Com o relacionamento passando por algum tipo de ruído na comunicação, falta de carinho, afeto, sexo ou mesmo conversa, o homem vai apelar para esse discurso. Pediu tempo para ele mesmo, pode saber que está aprontando.

6. “Tenho saído com os amigos para espairecer um pouco.”

Por último, muito também fingem priorizar a companhia dos amigos na tentativa de escapar da rotina do relacionamento e buscar aventuras extraconjugais.

