6 profissões que devem se destacar nos próximos anos, podendo ganhar mais que médicos

Pedro Ribeiro - 18 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As profissões estão mudando em um ritmo acelerado, principalmente com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial.

Se você está pensando no futuro da sua carreira ou quer entender melhor as tendências do mercado, conhecer as profissões que devem se destacar nos próximos anos é essencial.

Com cada vez mais transformações acontecendo ao nosso redor, saber onde estão as oportunidades pode fazer toda a diferença.

Pensando nisso, a seguir você confere uma lista com seis profissões em alta que devem ganhar ainda mais força nos próximos anos — podendo ganhar mais que médicos.

6 profissões que devem se destacar nos próximos anos

1. Cientista de Dados com Foco em IA

Para começar, uma das profissões que mais cresce atualmente é a de cientista de dados.

Com o foco em inteligência artificial, essa função ganha ainda mais importância.

O profissional atua analisando grandes volumes de dados e utilizando ferramentas de IA para gerar insights, prever comportamentos e orientar decisões estratégicas.

2. Engenheiro(a) de Inteligência Artificial

Logo em seguida, temos o engenheiro de inteligência artificial, que é uma peça-chave na criação de sistemas inteligentes.

Essa profissão exige domínio de algoritmos, machine learning e redes neurais.

O que torna essa área tão promissora é o fato de que a IA está presente em praticamente todos os setores: da saúde ao varejo, da indústria à educação.

3. Engenheiro(a) de Prompt

Outra profissão que vem ganhando espaço nos últimos tempos é a de engenheiro de prompt.

Pode parecer nova, mas é fundamental no universo da inteligência artificial.

Esse profissional é responsável por formular comandos que otimizam a interação com modelos de linguagem, como assistentes virtuais.

Ou seja, ele garante que os sistemas entendam exatamente o que o usuário deseja. Trata-se de uma função que exige criatividade, raciocínio lógico e domínio técnico.

4. Especialista em Análise de Emoções

A quarta profissão da nossa lista envolve um aspecto mais humano: as emoções.

Cada vez mais empresas buscam entender como os clientes se sentem, e é aí que entra o especialista em análise de emoções.

Usando tecnologia, esse profissional interpreta expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal e outros sinais para mapear sentimentos e reações.

Assim, contribui para melhorar campanhas, produtos e experiências. Sem dúvida, uma área promissora e inovadora.

5. Especialista em Ética de Inteligência Artificial

Na sequência, aparece uma profissão que está diretamente ligada à responsabilidade no uso da tecnologia.

O especialista em ética de inteligência artificial avalia os impactos sociais, legais e morais das soluções tecnológicas.

Em tempos de uso crescente da IA, essa função se torna essencial para garantir que os avanços respeitem direitos, valores humanos e princípios éticos.

6. Consultor(a) de Transformação Digital

Por fim, temos o consultor de transformação digital, uma das profissões mais versáteis e estratégicas do mercado atual.

Esse profissional orienta empresas na adaptação ao ambiente digital, auxiliando em mudanças tecnológicas, culturais e operacionais.

Em um cenário onde a inovação é constante, ter alguém que saiba conduzir essa transição com eficiência é indispensável.

Portanto, quem atua nessa área tem grandes chances de se destacar nos próximos anos.

