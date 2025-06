A técnica simples que elimina o estresse em poucos minutos

Magno Oliver - 15 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ketut Subiyanto)

Qual seu nível de estresse? O mundo de hoje anda cada vez mais conectado, acelerado e com uma correria tão extrema que as pessoas estão relaxando cada vez menos.

Assim, o agito da vida acelerada tem feito as pessoas buscarem por técnicas de alívio imediato do estresse. O que era só um hobbie se torno uma atividade importante para manter equilíbrio físico e mental diário.

Dessa forma, para ajudar nessa luta, uma opção natural ganhou destaque por ser uma atividade simples, acessível e muito eficaz no combate ao esgotamento mental. É a yoga restaurativa.

A técnica simples que elimina o estresse em poucos minutos

A yoga restaurativa é uma modalidade que foca no relaxamento profundo, utilizando posturas passivas e longas, que não exigem esforço físico e acalmam rapidamente o sistema nervoso. É ideal para pessoas que acumulam um alto nível de estresse na rotina.

Assim, ela se mantém com base no uso de acessórios, como almofadas, blocos, mantas e cintos, para garantirem uma postura mais aplicada, robusta e com total conforto ao corpo.

Enquanto pratica, o aluno mantém determinada posição por vários minutos, enquanto foca na respiração lenta e no silêncio do seu próprio corpo. Ela contribui na melhora da qualidade do sono, alívio de dores crônicas, fortalece o sistema imunológico e reduz o estresse e a ansiedade.

Com uma pausa simples de 5 minutos diários, o corpo passa por uma redução no cortisol, hormônio do estresse, e desacelera os batimentos cardíacos, além da promoção de relaxamento muscular.

A yoga restaurativa também é uma boa ajuda para quem sofre com insônia, ansiedade, dores crônicas ou crises frequentes de tensão física e emocional.

Você consegue praticar esta atividade no conforto do seu lar. Também é possível com vídeos guiados ou em estúdios especializados com instrutores que conduzem a jornada de relaxamento e imersão.

