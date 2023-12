Você pode não saber, mas comendo arroz desse jeito ganhará aumento de energia; veja mais benefícios

Um simples e pequeno grão é capaz de trazer tantas vantagens ao corpo que muita gente nem imagina

Magno Oliver - 19 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/YouTube)

O arroz é um grão alimentar fundamental em muitas culturas, sendo uma fonte rica de carboidratos que faz parte da dieta diária de milhares de brasileiros.

Existem variedades do grão que muita gente não conhece, como arroz branco, integral e parboilizado, cada uma com diferentes perfis nutricionais.

Além de ser uma base para inúmeros pratos ao redor do mundo, o arroz desempenha um papel crucial na segurança alimentar global.

Ele fornece energia, além de ser cultivado em diversas regiões climáticas. Seu plantio também desempenha um papel significativo na economia agrícola.

Você pode não saber, mas comendo arroz desse jeito ganhará aumento de energia; veja mais benefícios

1. É um vampiro

Isso porque ele possui ativadores que conseguem sugar o açúcar do sangue, além de absorver o colesterol e aumentar a energia do corpo.

2. Fonte Pura de Energia

Esse grão é rico em carboidratos que fornecem energia essencial para as atividades diárias. Para um consumo equilibrado, é ideal para o metabolismo 30g de carboidratos por 100g de arroz branco e 23,5g no integral são as quantidades recomendadas pelos especialistas.

3. Previne Doenças Cardiovasculares

A versão integral contém um composto associado à redução de gordura no sangue, a lignina. Além disso, ele é bom para controlar pressão arterial e diminuição da inflamação nas artérias.

4. Reduzem os Níveis de Açúcar no Sangue

A versão integral também é ótima para a diminuição dos níveis de açúcar no sangue. Acontece que ele é rico em magnésio e fibras, conseguindo assim diminuir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

5. Ideais Para Aumentar a Imunidade

O grão possui zinco e selênio que contribuem beneficamente para a saúde imunológica. Existem fibras solúveis e insolúveis presentes no arroz que conseguem manter a microbiota intestinal equilibrada fortalecendo ainda mais as defesas do organismo.