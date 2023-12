Inmetro abre novo concurso público com quase 900 vagas e salários de R$ 8,7 mil

Provas serão realizadas em Goiânia e interessados podem se inscrever até o dia 08 de janeiro de 2024

Augusto Araújo - 20 de dezembro de 2023

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) anunciou a abertura de um novo concurso público, com 100 vagas para início imediato além de 760 para cadastro de reserva.

As oportunidades são para profissionais de nível superior de ensino, para os cargos de: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade e Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade.

Os contratados irão receber remunerações de R$ 8.700,31.

As inscrições vão até o dia 08 de janeiro de 2024 e devem ser feitas através do site do Idecan, banca organizadora do certame, mediante o pagamento de taxa de R$ 125 para ambas as funções.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 14 de abril de 2024.

Elas serão realizadas nas cidades de Goiânia, Brasília (DF), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA). Contudo, vale ressaltar que os profissionais ficarão lotados na capital federal.

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.