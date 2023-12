Mariana Perdomo recebe apoio após polícia prender suspeita de cometer assassinato com doces envenenados

Polícia Civil descartou qualquer envolvimento da loja em caso que teve duas vítimas fatais

Augusto Araújo - 20 de dezembro de 2023

Apoiadores foram até Perdomo Doces para prestar suporte. (Montagem: Captura/Instagram)

Após a Polícia Civil (PC) prender a principal suspeita de cometer assassinato com doces envenenados, a empresária Mariana Perdomo, dona da Perdomo Doces, recebeu uma manifestação de apoio na tarde desta quarta-feira (20).

Um grupo de clientes e amigos foram até o local, no Setor Bueno, em Goiânia, demonstrar suporte ao empreendimento.

Em vídeos publicados tanto no perfil pessoal quanto no da Perdomo Doces, a empresária mostra como foi o ato em frente à loja.

Nas imagens, é possível ver uma fila de carros se formando. Além disso, algumas pessoas descem dos carros para abraçar Mariana Perdomo, entregando presentes, como flores.

Em vídeo, apoiadoras que estavam dentro dos veículos, no drive-thru do estabelecimento, também gravaram declarações elogiando a doceria, que foram postadas no Instagram.